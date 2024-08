Cinco cosas que los gatos saben sobre sus dueños

Los felinos son capaces de identificar cuando sus tutores están felices, tristes o preocupados. Foto: Jack Plant en Unsplash - Jack Plant en Unsplash

Usted sabe cuál es la comida favorita de su gato, cuántas horas duerme, las cosas que lo asustan o que le gustan, a qué hora se levanta y se acuesta, su juguete favorito, la mejor manera de llamar su atención y mil otros detalles que, aunque parezcan pequeños, evidencian el fuerte e inquebrantable vínculo que tienen los dos. Pero ¿se ha preguntado qué sabe y qué siente su minino por usted?

A diferencia de los perros, las demostraciones de afecto de los gatitos no siempre tan claras o eufóricas, sin embargo, los felinos sí sienten algo por la persona que los cuida y protege.

De acuerdo con Carlos Cifuentes, médico veterinario de Pet Food Institute, los gatos son animales rutinarios, por lo que pueden detectar cambios en la actitud de sus cuidadores y modificaciones sutiles en sus hábitos o costumbres, y no solo eso, también pueden percibir el estado de ánimo de sus tutores.

A continuación, en La Red Zoocial le contamos cinco cosas que los mininos saben sobre sus dueños.

Aunque su gato no lo trate como un ser especial y pueda ser indiferente en algunos casos, él sabe que usted lo quiere y que usted hace parte de su mismo grupo social.

Experto Animal, blog especializado en el cuidado animal, indica que los mininos perciben los sentimientos de sus dueños: “los gatos saben que los queremos cuando nos preocupamos por su bienestar, les ofrecemos comida, agua y zonas de descanso, cuando respetamos su espacio y tiempos de adaptación, cuando pasamos tiempo de calidad con ellos, cuando les ofrecemos seguridad y protección, así como cuando detectamos que algo les ocurre y tratamos de mejorarlo”.

Si cumple con todo esto, tenga por seguro que su gato sabe que lo quiere y que se preocupa por su bienestar y cuidado.

¿No le ha pasado que cuando está enfermo su gatito no se despega de su lado e incluso es más pegajoso? Esto sucede porque él sabe que usted está enfermo y quiere “cuidarlo”.

Aunque estos animales no pueden detectar las enfermedades como tal, gracias a su desarrollado olfato pueden percibir pequeños cambios en el organismo que muchas veces están asociados con un problema de salud. Además, perciben los cambios de comportamiento de sus cuidadores, que, generalmente, presentan conductas más retraídas, débiles y tristes cuando están enfermos.

“Los gatos pueden cambiar de comportamiento cuando captan que hay una alteración hormonal o una alteración en la temperatura del cuerpo de sus humanos. Inclusive, pueden ofrecer más compañía o consuelo, o sentarle sobre la zona afectada”, explica Cifuentes a La Red Zoocial.

Dato curioso: como lo contamos en esta nota, los felinos, gracias a su desarrollado sentido del olfato, podrían percibir si una mujer está a la espera de un bebé.

El estudio científico Reconocimiento de emociones en los gatos, que fue publicado en 2020 en la revista Animals, demostró que los gatos son capaces de reconocer las emociones de sus congéneres y de los humanos a través de observaciones auditivas y visuales.

“Nuestros resultados demuestran que los gatos integran señales visuales y auditivas para reconocer las emociones humanas y de congéneres y parecen modular su comportamiento de acuerdo con la valencia de la emoción percibida”, indican los investigadores del estudio.

Y no es de extrañar, pues los gatos, como lo mencionamos al inicio, son muy inteligentes y pueden detectar cambios en el lenguaje corporal, la expresión facial y el estado de ánimo de sus dueños.

“Aún cuándo no consigues explicar con palabras tus emociones, tu cuerpo adopta posturas y lleva a cabo movimientos o acciones que se adelantan a los cambios emocionales. Quizás para las otras personas estos detalles puedan resultar imperceptibles, pero no pasarán desapercibidos a los poderosos sentidos de tu minino”, indican los especialistas de Experto Animal.

Por esta razón, y al interpretar su lenguaje corporal, el minino puede saber si usted está feliz, enojado, nervioso, miedoso e, incluso, si está con alguien que no le agrada. Y no solo, en caso de que esté triste o cabizbajo, tenga por seguro que él se acercará a su lado y no se quitará hasta que se sienta mejor.

Los gatos son expertos en reconocer patrones: saben cuándo es la hora de comer o dormir, cuando usted llega o va al trabajo, cuando es tiempo de sacar al perro al parque, cuando está estresado, ocupado o enfadado, entre otras cosas. Ellos, con su gran inteligencia y sensibilidad, analizan los comportamientos de los seres humanos, sus hábitos en el hogar y crean vínculos estrechos de por vida.

Por eso, no es de extrañar que sepan cuando es hora de ir al veterinario. ¿La razón? Cifuentes asegura que las personas, aunque no lo perciban, tienen una misma rutina para hacer las cosas. Por ejemplo, en este caso, lo usual es que el tutor saque el guacal, lo limpie, le meta una cobija, unas golosinas y luego al animal.

Carlos Cifuentes lo explica de la siguiente manera: “los gatos saben quién es su dueño por su olor. Nosotros tenemos un olor único y ellos nos pueden reconocer por eso”.

Además, también lo pueden reconocer mediante su cara, lenguaje corporal y hasta por su voz. El estudio “Discriminación entre el habla dirigida a gatos y el habla dirigida a humanos en una población de gatos domésticos”, publicado en 2022 en Animal Cognition, demostró que estos animales pueden distinguir cuando su dueño les habla directamente a ellos en lugar de otra persona.

“Estos hallazgos aportan una nueva dimensión a la consideración de la relación entre humanos y gatos, ya que implican el desarrollo de una comunicación particular en las díadas entre humanos y gatos, que se basa en la experiencia”, explicaron los investigadores.

Ojo: su gato puede reconocer su voz, pero eso no signifique que cuando lo llame le haga caso.

Dato curioso: como lo contamos en esta nota, los gatos pueden reconocer su propio nombre e incluso pueden ser entrenados para responder a él.

¡A los gatos no se les escapa nada! Aunque ellos no entienden qué hacen sus dueños al salir de casa todos los días, gracias a su desarrollado sentido del olfato pueden tener una vaga idea de dónde estuvieron y lo más importante: si en su camino se encontraron y acariciaron a algún otro animal. En este caso, no sería extraño que el felino se restriegue por todo su cuerpo para dejar una marca olfativa y hacerle saber a los otros animales que usted es parte de su grupo.

Y no se le haga raro que cuando usted abra la puerta lo primero que vea sea a su gato. “Gracias a sus desarrollados sentidos del olfato y el oído, los gatos detectan que volvemos a casa, aunque estemos todavía lejos de la puerta. Reconocen nuestro olor a metros de distancia. Así mismo, interiorizan nuestros horarios porque son parte de los suyos también, por lo que, si siempre nos vamos y volvemos a las mismas horas, lo más probable es que al volver nuestro minino nos esté esperando para recibirnos”, finalizan por decir los especialistas de Experto Animal.

Así que ya lo sabe, su gatito, aunque no lo demuestre, en realidad conoce muchas cosas de usted. Y una de las más importantes es que él sabe que a su lado estará a salvo y que nunca le hará falta nada para garantizar su bienestar y cuidado.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱