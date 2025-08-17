¿Cómo hacer que mi gato vuelva a usar la caja de arena?

Recuerde asear el arenero de su gato diariamente. Foto: Freepik

Cuando un gato deja de usar su caja de arena y comienza a orinar o defecar en otros lugares de la casa, suele ser señal de que algo no está bien. Este comportamiento no siempre responde a “mala conducta”, sino que puede estar relacionado con problemas de salud, estrés o incomodidad con la caja. Identificar la causa es el primer paso para lograr que vuelva a usarla.

Lo primero que recomiendan veterinarios y etólogos es realizar una revisión médica. Infecciones urinarias, cálculos, inflamaciones o dolor articular pueden hacer que el gato asocie la caja con molestias y la evite. En estos casos, tratar la enfermedad es fundamental para recuperar el hábito.

En gatos mayores, la artritis u otros problemas de movilidad también pueden dificultar el acceso a la caja, sobre todo si tiene paredes muy altas o está ubicada en un lugar de difícil acceso.

Los gatos son extremadamente limpios y un arenero sucio es una de las causas más comunes de rechazo. Lo ideal es retirar los desechos al menos una vez al día y lavar la caja con agua y jabón suave cada cierto tiempo.

El tipo de arena también influye. Algunos gatos prefieren texturas finas y sin perfume, mientras que otros se adaptan a arenas aglomerantes o de origen natural. Si se cambia de tipo de arena, conviene hacerlo de forma gradual para evitar rechazo.

Ubicación de la caja

La ubicación debe ser tranquila, lejos de zonas ruidosas o con mucho tránsito de personas. No es recomendable colocarla cerca de la comida y el agua, ya que los gatos suelen evitar eliminar en el mismo lugar donde comen.

En hogares con más de un gato, la recomendación general es tener tantas cajas como felinos más una extra, distribuidas en diferentes áreas. Esto reduce conflictos territoriales y evita que un gato bloquee el acceso de otro.

Mudanzas, llegada de nuevas personas o animales, cambios de mobiliario o ruidos intensos pueden generar estrés en el gato y afectar sus hábitos de eliminación. En estos casos, restaurar la sensación de seguridad es clave: ofrecer escondites, rutinas estables y atención positiva puede ayudar.

Si el problema comenzó después de un evento concreto, como una visita al veterinario o la introducción de otro gato, identificar y manejar ese factor reducirá las conductas inapropiadas.

En algunos casos, puede ser necesario reentrenar al gato. Esto implica limitar su acceso temporal a una habitación con su caja de arena, comida, agua y cama, para que vuelva a asociar ese espacio con el hábito de usar el arenero. Poco a poco, se le puede dar acceso al resto de la casa cuando vuelva a usarlo con regularidad.

Los castigos físicos o gritos no corrigen el problema y pueden empeorarlo al generar miedo o desconfianza. El enfoque debe ser siempre positivo: premiar al gato cuando usa la caja y ofrecerle un entorno cómodo y seguro.

Revisar su salud, mantener la higiene, ofrecer un tipo de arena y ubicación adecuados, reducir el estrés y, en algunos casos, reentrenarlo, son pasos clave. Con paciencia y comprensión, la mayoría de los gatos recupera el hábito y vuelve a sentirse seguro al usar su arenero.

