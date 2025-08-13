Bronte es una gata cariñosa, pero aún le cuesta confiar plenamente en los humanos. Foto: @propatas.oficial

La fundación Propatas Protectora, ubicada en Valladolid, España, y dedicada desde 2009 al rescate de animales en situación vulnerable, compartió recientemente el caso de Bronte, una gata que fue devuelta apenas 11 días después de haber sido adoptada. La historia ha conmovido a la comunidad local y vuelve a evidenciar los riesgos de adoptar sin el compromiso real que requiere un animal con un pasado difícil.

Bronte ya conocía el abandono. Había sido rescatada tras ser dejada en una colonia felina donde no conocía a ningún otro gato, amenazada por el entorno y marcada por el miedo y la desconfianza. Desde la fundación sabían que su proceso de adaptación sería largo y delicado, por eso advirtieron a la familia adoptante que requería paciencia, empatía y un entorno tranquilo.

Parecía que habían encontrado a las personas adecuadas, estaban interesadas, comprensivas y dispuestas a respetar su proceso. Pero no fue así. Apenas 11 días después, Bronte fue devuelta, una vez más, a la incertidumbre y la tristeza.

“A pesar de advertir de que necesitaba tiempo, pues una adaptación después de tantos cambios puede ser imprevisible en el carácter de un animal, no ha podido ser y hemos tenido que volver a por ti. Ojalá llegue una familia que sepa tener la paciencia que necesitas para entenderte, que calme tu desconfianza y entienda tu historia”, escribieron en las redes sociales del refugio.

Hoy, Bronte permanece nuevamente bajo el cuidado de la fundación en Valladolid. Sigue buscando una familia que esté dispuesta a construir confianza con amor y no con prisa.

Desde Propatas recuerdan que adoptar no es solo dar un hogar, es asumir con responsabilidad la historia emocional del animal. Las personas interesadas en darle un hogar a Bronte pueden contactarse con la fundación a través del correo alba@propatas.es o en sus redes sociales.

