Lumi, el perro que fue protagonista en la boda de sus dueños

Una pareja en Nueva York decidió que su perro no podía faltar en uno de los momentos más importantes de sus vidas: su boda. Lumi, un Samoyedo de cuatro años, no solo estuvo presente en la ceremonia, sino que se convirtió en el verdadero protagonista del evento, algo que rápidamente se viralizó en redes sociales.

En un video compartido en la cuenta de Instagram del propio Lumi, @littlebearlumi, los recién casados Jackie y Ben mostraron las cinco formas en que lo incluyeron en su celebración: servilletas personalizadas con su cara, un menú de cocteles con su nombre, la figura del pastel con su imagen, recortes gigantes de cartón para que los invitados levantaran al bailar y, por supuesto, él mismo caminando por el pasillo como portador de los anillos.

Las imágenes muestran a Lumi desfilando con un pequeño esmoquin y un arreglo floral, arrancando sonrisas y aplausos entre los asistentes. “Seamos honestos, en realidad fue la boda de Lumi”, escribieron sus dueños en la publicación que ya supera las 572.000 reproducciones y más de 43.600 “me gusta”.

Jackie explicó que Lumi llegó a sus vidas cuando tenía apenas nueve semanas y desde entonces ha sido un miembro esencial de su familia. “Queríamos incluirlo en nuestro día especial porque hace parte de nuestra historia, y quisimos honrar eso”, aseguró en declaraciones a Newsweek.

Los novios también destacaron que, aunque no siempre es posible llevar a las mascotas a una boda, existen muchas maneras de hacerlas partícipes: desde recuerdos personalizados hasta símbolos presentes en la decoración. En su caso, fue clave encontrar un lugar pet friendly para que Lumi pudiera acompañarlos.

Expertos aconsejan, en caso de incluir a un perro en la ceremonia, confirmar que el lugar sea apto para animales, disponer de espacios tranquilos y designar a alguien de confianza que lo cuide. Asimismo, es importante garantizar que tenga su propia comida y evitar flores o dulces que puedan resultar tóxicos.

En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. “Fue increíble que Lumi los incluyera a ustedes en la boda”, escribió un usuario, mientras que otro bromeó: “Tendré que casarme de nuevo para hacerlo bien e incluir al miembro más importante de la familia”.

Lumi no solo acompañó a sus dueños en un día inolvidable, sino que, para muchos, fue el verdadero “MVP” de la celebración.

