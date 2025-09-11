Prográmese para el Animal Fest Cartagena 2025: fechas y actividades

La entrada será gratuita y los asistentes podrán disfrutar de todas las actividades dentro de los horarios programados. Foto: Alcaldía de Cartagena

Este 13 y 14 de septiembre, la Villa Olímpica será el escenario del Animal Fest Cartagena, el primer festival masivo de la ciudad dedicado al cuidado, la educación y el amor por los animales. Desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, turistas, familias y amantes de los animales podrán sumarse a dos jornadas llenas de aprendizaje y entretenimiento.

El evento, impulsado por la Alcaldía y colectivos de protección, surge como respuesta a la necesidad de un espacio que combine diversión con mensajes de respeto y responsabilidad hacia todas las especies. No se limita a perros y gatos: su propuesta también incluye animales de granja, con el objetivo de ampliar la mirada sobre la relación entre humanos y fauna.

Diversión, aprendizaje y solidaridad en un mismo lugar

Entre los principales atractivos habrá jornadas de adopción responsable, brigadas de salud animal y campañas de esterilización, todas enfocadas en disminuir el abandono y promover la tenencia consciente de mascotas. Los visitantes también encontrarán una feria comercial con productos y servicios para el cuidado animal, así como una zona gastronómica que resaltará sabores locales y nacionales.

La Granja Interactiva promete ser uno de los puntos favoritos del festival: caballos, ponis, mini horses, vacas, conejos, patos, pavos, tortugas y gallinas estarán allí para que los niños aprendan sobre su papel en la naturaleza.

Además, se realizarán competencias en la pista de Agility y Rally DOG, exhibiciones equinas y presentaciones folclóricas que integrarán el componente cultural con el bienestar animal.

Más que un festival, una apuesta por la convivencia

El Animal Fest Cartagena no solo invita a la recreación: busca consolidar una cultura de respeto y cuidado hacia todos los seres vivos, y dar visibilidad a la Cartagena rural, donde la vida campesina y los animales de granja son parte de la identidad de la región.

Organizadores y defensores coinciden en que este encuentro puede marcar el inicio de una tradición anual, orientada a fortalecer la educación, la sostenibilidad y el compromiso colectivo con el bienestar animal.

La entrada será gratuita y los asistentes podrán disfrutar de todas las actividades dentro de los horarios programados. Con esta primera edición, Cartagena reafirma que el bienestar animal es responsabilidad de todos y que puede promoverse desde la convivencia y la recreación.

