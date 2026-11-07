Durante su recorrido habitual, Fredy se encontró con una escena que lo llevó a detenerse: un pequeño gato estaba en medio de la vía y corría el riesgo de ser atropellado por los…

Un pequeño felino estuvo a punto de ser arrollado por un vehículo de transporte intermunicipal mientras se encontraba desorientado en la carretera. La intervención de Fredy Omar Rodríguez, conductor de la Cooperativa de Transportadores Cooptmotilón Ltda., quien cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña, le dio una segunda oportunidad y permitió que encontrara un hogar.

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Conductor de bus rescató a un gato que estaba a punto de ser atropellado en una vía

Durante su recorrido habitual, Fredy se encontró con una escena que lo llevó a detenerse: un pequeño gato estaba en medio de la vía y corría el riesgo de ser atropellado por los vehículos que transitaban por el lugar. Al percatarse del peligro, el conductor frenó y decidió intervenir para ponerlo a salvo.

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Según relató Noticias Caracol, el conductor intentó en varias ocasiones apartar al felino de la carretera y llevarlo hacia un lugar seguro. Sin embargo, el animal regresaba y permanecía cerca de sus pies. Ante la insistencia del pequeño gato por no separarse de él, Fredy decidió subirlo a la buseta y continuar el recorrido con el animal a su lado.

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Aunque ya había adoptado tres gatos y no podía hacerse cargo de uno más, el conductor no quiso dejarlo desprotegido. Por eso, buscó ayuda para encontrarle una familia que pudiera recibirlo y brindarle los cuidados necesarios.

La historia tuvo un desenlace feliz al llegar a Ocaña, donde una familia decidió adoptar al pequeño felino y ofrecerle un hogar. El gesto también fue destacado por uno de sus compañeros, quien resaltó la disposición de algunos conductores para ayudar a los animales que encuentran durante sus recorridos. "Este tipo de acciones no son raras en él, un buen gesto lo que hizo y también sé que hay otros compañeros que hacen lo mismo", expresó Eduard Rolón, también conductor de bus, a Noticias Caracol.

El caso cobra relevancia ante las cifras de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), según las cuales más de 300.000 animales mueren atropellados en las vías.

La historia de Fredy recuerda que detenerse unos minutos, cuando las condiciones lo permiten, puede marcar la diferencia para un animal en peligro. Su iniciativa es una invitación a conducir con precaución y estar atentos a los animales que puedan encontrarse en las carreteras.

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