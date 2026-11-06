Universidad adopta a Alaska, una perrita rescatada que ahora acompaña a los estudiantes

La noticia fue compartida por la institución a través de su cuenta oficial de Instagram, donde presentó a Alaska como su nueva compañera de cuatro patas. Allí también…

La Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), sede Neiva, tiene una nueva integrante en su comunidad. Se trata de Alaska, una perrita de raza border collie que fue rescatada y ahora disfruta de un nuevo hogar en el campus universitario. Su llegada busca promover el bienestar animal y fortalecer los espacios de convivencia entre estudiantes, docentes y personal administrativo.

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La noticia fue compartida por la institución a través de su cuenta oficial de Instagram, donde presentó a Alaska como su nueva compañera de cuatro patas. Allí también comunicaron que su adopción fue liderada por la directora de la sede, Patricia Sánchez Rubio, y que representa una buena oportunidad para fomentar la empatía, el respeto por los animales y la construcción de entornos universitarios más cercanos y humanos.

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Antes de llegar a las instalaciones de la universidad, Alaska recibió atención veterinaria, vacunación y los cuidados necesarios para garantizar su bienestar. De esta manera, la institución se aseguró de que estuviera en condiciones adecuadas para comenzar esta nueva etapa.

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Ahora, la perrita recorre los diferentes bloques del campus, acompaña las actividades institucionales y comparte con quienes hacen parte de la comunidad educativa. Su presencia también se ha convertido en una oportunidad para recordar que el cuidado de los animales y el respeto por su vida son responsabilidades que deben estar presentes en todos los espacios.

A través de su publicación, la universidad expresó la alegría que representa su llegada y destacó el papel que tendrá en la cotidianidad de la institución: “Alaska recorre los diferentes bloques, acompaña las actividades institucionales y nos recuerda que los pequeños gestos de cariño también pueden hacer más agradables nuestros días”.

La institución invitó a estudiantes, docentes, trabajadores y visitantes a recibir a su nueva integrante con respeto, cariño y responsabilidad, teniendo en cuenta que su bienestar debe ser una prioridad. Esto implica respetar sus espacios, evitar situaciones que puedan incomodarla y contribuir a que su adaptación al campus sea tranquila.

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La adopción de Alaska es una muestra de cómo las instituciones educativas también pueden convertirse en espacios de protección y acogida para los animales rescatados, promoviendo una convivencia basada en el respeto y la tenencia responsable.

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