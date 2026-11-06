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Universidad adopta a Alaska, una perrita rescatada que ahora acompaña a los estudiantes

La Universidad Cooperativa de Colombia, sede Neiva, abrió las puertas de su campus a Alaska, una perrita border collie rescatada.

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La llegada de Alaska busca promover el bienestar animal y la empatía dentro de la comunidad universitaria.

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La Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), sede Neiva, tiene una nueva integrante en su comunidad. Se trata de Alaska, una perrita de raza border collie que fue rescatada y ahora disfruta de un nuevo hogar en el campus universitario. Su llegada busca promover el bienestar animal y fortalecer los espacios de convivencia entre estudiantes, docentes y personal administrativo.

La noticia fue compartida por la institución a través de su cuenta oficial de Instagram, donde presentó a Alaska como su nueva compañera de cuatro patas. Allí también comunicaron que su adopción fue liderada por la directora de la sede, Patricia Sánchez Rubio, y que representa una buena oportunidad para fomentar la empatía, el respeto por los animales y la construcción de entornos universitarios más cercanos y humanos.

Antes de llegar a las instalaciones de la universidad, Alaska recibió atención veterinaria, vacunación y los cuidados necesarios para garantizar su bienestar. De esta manera, la institución se aseguró de que estuviera en condiciones adecuadas para comenzar esta nueva etapa.

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Ahora, la perrita recorre los diferentes bloques del campus, acompaña las actividades institucionales y comparte con quienes hacen parte de la comunidad educativa. Su presencia también se ha convertido en una oportunidad para recordar que el cuidado de los animales y el respeto por su vida son responsabilidades que deben estar presentes en todos los espacios.

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A través de su publicación, la universidad expresó la alegría que representa su llegada y destacó el papel que tendrá en la cotidianidad de la institución: “Alaska recorre los diferentes bloques, acompaña las actividades institucionales y nos recuerda que los pequeños gestos de cariño también pueden hacer más agradables nuestros días”.

La institución invitó a estudiantes, docentes, trabajadores y visitantes a recibir a su nueva integrante con respeto, cariño y responsabilidad, teniendo en cuenta que su bienestar debe ser una prioridad. Esto implica respetar sus espacios, evitar situaciones que puedan incomodarla y contribuir a que su adaptación al campus sea tranquila.

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La adopción de Alaska es una muestra de cómo las instituciones educativas también pueden convertirse en espacios de protección y acogida para los animales rescatados, promoviendo una convivencia basada en el respeto y la tenencia responsable.

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