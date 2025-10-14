Conjuntivitis en gatos: cuánto dura, cómo curarla y qué tan peligrosa es

El tiempo de duración de la conjuntivitis felina depende directamente de la causa y del tratamiento. Foto: Pixabay

La conjuntivitis es una de las afecciones oculares más comunes en los gatos domésticos. Aunque en muchos casos parece un problema leve o pasajero, puede convertirse en una condición seria si no se trata de manera adecuada y oportuna. Así lo explica Carlos Cifuentes, médico veterinario del Pet Food Institute, quien advierte que detrás de unos simples ojos rojos o llorosos puede haber causas muy diversas, algunas de ellas potencialmente graves.

“Las causas más comunes de conjuntivitis en gatos son las infecciones, tanto bacterianas como virales. Entre las bacterias más frecuentes están Mycoplasma y Chlamydia, y entre los virus, el calicivirus y el herpesvirus felino”, señala Cifuentes.

Sin embargo, no todas las conjuntivitis tienen un origen infeccioso. El especialista indica que también pueden presentarse por alergias al polvo, al polen, a los ácaros o a ciertas sustancias del ambiente, así como por la exposición al humo del cigarrillo o a productos de limpieza con olores fuertes.

Los gatos más activos o los que conviven con otros felinos también son propensos a sufrir lesiones o rasguños que pueden derivar en inflamaciones o infecciones oculares. “Los traumas por juegos o peleas son causas bastante comunes. Un golpe o un rasguño en el ojo puede desencadenar una conjuntivitis si no se atiende a tiempo”, señala el experto.

Además, algunas enfermedades sistémicas, como la diabetes o problemas inmunológicos, pueden debilitar las defensas del animal y hacerlo más vulnerable a infecciones oculares.

El tiempo de duración de la conjuntivitis felina depende directamente de la causa y del tratamiento. “Puede durar desde unos pocos días hasta varios meses. Si no se trata, puede volverse una conjuntivitis crónica”, advierte el veterinario.

Por eso, resalta la importancia de acudir al profesional ante los primeros signos, que incluyen secreciones, parpadeo constante, enrojecimiento o dificultad para abrir los ojos.

Tratamientos para la conjuntivitis en gatos

El tratamiento más efectivo siempre dependerá de un diagnóstico adecuado. “Existen antibióticos específicos para algunas patologías infecciosas que se aplican en gotas o ungüentos oftálmicos. En casos más severos, pueden requerirse medicamentos orales o antivirales”, explica Cifuentes.

De acuerdo con los médicos veterinarios, si la conjuntivitis es por alergia o irritación, se pueden usar lágrimas artificiales o gotas con antiinflamatorios, pero siempre bajo supervisión veterinaria. Automedicar a un gato puede ser riesgoso porque algunos remedios caseros empeoran la lesión o causan daños irreversibles.

El especialista enfatiza que la conjuntivitis no tratada puede tener consecuencias graves. “Si no se interviene a tiempo, puede aumentar la presión en el globo ocular y provocar un glaucoma secundario. También puede causar úlceras corneales o perforaciones que lleven a la pérdida de la visión. En casos infecciosos, la enfermedad puede extenderse y convertirse en un problema sistémico que comprometa la vida del gato”, advierte.

Prevención de la conjuntivitis felina

La prevención, según Cifuentes, es clave. Recomienda mantener una buena higiene ocular y ambiental, limpiar las secreciones con suavidad y evitar compartir gasas o pañitos entre los ojos. “Es importante evitar que el gato se rasque, un collar isabelino ayuda a prevenir lesiones adicionales. También hay que mantenerlos vacunados, desparasitados y alejados del humo del cigarrillo o de ambientes con productos químicos fuertes”, comenta.

Además, la nutrición cumple un papel fundamental. “Un gato bien alimentado, con una dieta adecuada a su edad, nivel de actividad y estado de salud, tiene un sistema inmune más alerta y resistente a infecciones”, señala el veterinario. En el mercado, agrega, existen alimentos formulados para distintas necesidades: gatos esterilizados, activos o con enfermedades sistémicas, lo cual contribuye al bienestar general.

Finalmente, Cifuentes destaca la importancia de la hidratación y la higiene diaria. “El agua debe ser limpia, fresca y en movimiento; los platos, preferiblemente de losa, deben lavarse con jabón neutro todos los días. Estos hábitos ayudan no solo a prevenir la conjuntivitis, sino a mantener la salud integral del gato”, concluye.

La conjuntivitis, entonces, puede parecer una molestia menor, pero requiere atención, diagnóstico y cuidado profesional. Con una buena alimentación, un entorno limpio y revisiones veterinarias regulares, los ojos de los gatos pueden mantenerse saludables.

