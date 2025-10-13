¿Recuerda a Limón? Varios se interesaron en él, pero al final nadie lo adoptó

Limón fue devuelto al refugio porque su familia no lo quería más. Foto: DogPack

Que una historia se haga viral en redes sociales no siempre garantiza un final feliz. Hace poco, el caso del perro Limón conmovió a cientos de personas: su historia se compartió por todos lados, llegaron muchísimas solicitudes de adopción, todos querían darle un hogar, pero al final pasó.

La Fundación DogPack, que tiene a Limón bajo su cuidado, compartió con tristeza en redes sociales que, a pesar de toda esa viralidad, no pasó nada con el peludo. Esta es la fecha y él sigue esperando un hogar para toda la vida. Aunque esto es triste, demuestra la verdadera cara del mundo digital: puede que una publicación mueva emociones, pero esto no quiere decir que genere siempre una acción.

“Tuvimos muchos interesados, pero los pocos que mandaban formulario no contestaban o el proceso se caía”, explican desde DogPack.

Sin embargo, ellos mantienen la esperanza de que Limón encontrara una familia que lo ame sin condiciones, que le dé mimos, paseos y una nueva oportunidad para ser feliz.

La historia de Limón

De acuerdo con la Fundación DogPack, Limón fue adoptado con tan solo dos meses de edad, pero sus adoptantes lo regresaron después de cuatro meses, cuando entendieron que la adopción no es un juego, sino una responsabilidad para toda la vida.

“Su familia no entendió que adoptar no es un ensayo ni algo pasajero: es un compromiso para toda la vida. En las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad. No importa el contexto, es una responsabilidad que se asume”, dicen desde el refugio.

Desde entonces, Limón ha estado en la Fundación esperando a ser adoptado por su familia soñada. “Le gusta caminar al aire libre, pasear por parques y conocer nuevos lugares”, cuentan. Además, es muy bueno socializando con otros perros.

Eso sí, toca tenerle mucha paciencia porque, como cualquier cachorro, apenas está aprendiendo a vivir, pero con una rutina clara y estable en casa, no habrá ningún problema.

Si desea apoyar a Limón o brindarle un hogar para siempre, puede comunicarse directamente con DogPack al 3125018720 o al 3102221642, también en sus redes sociales @dogpackoficial.

