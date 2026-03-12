Creían que era inteligencia artificial, pero es real: Dobby, la gata que tiene cuatro orejas

Dobby es una gata de pelaje negro con un temperamento dulce y amistoso. Foto: @phoebe_the_ch_kitty

Una pequeña gata con una apariencia poco común se ha convertido en sensación en redes sociales. Se trata de Dobby, una felina de siete meses que nació con una rara mutación genética que le dio cuatro orejas, una característica que ha despertado la curiosidad y el cariño de miles de personas en internet.

El caso de Dobby fue compartido por el refugio Kitty Kat Haven & Rescue, ubicado en Hoover, Alabama, Estados Unidos. Según contó su madre de acogida, Stephanie Brown, la gata llegó a su hogar después de que su anterior familia tuviera dificultades para que se adaptara a otro gato que ya vivía con ellos.

Brown decidió acogerla el pasado 8 de febrero tras ver una publicación del refugio en Facebook en la que buscaban un nuevo hogar para el animal. Desde entonces, la gata no solo ha llamado la atención por su aspecto, sino también por su carácter.

“Lo primero que noté fueron sus orejas extra. Sabía que era una posibilidad porque había visto otros casos en redes sociales, pero aun así es completamente única”, relató Brown en declaraciones recogidas por el portal de noticias local AL.com.

La apariencia de la gata fue tan inusual que muchas personas pensaron que las imágenes habían sido creadas con Inteligencia Artificial. Por eso, su cuidadora temporal aclaró en Instagram: “Dobby no es IA. Tiene defectos de nacimiento que simplemente la hacen más linda y no son motivo de preocupación”.

Las orejas adicionales son pequeñas y están ubicadas justo delante de las orejas normales. Sin embargo, solo dos son funcionales, ya que las otras no tienen canal auditivo y no afectan su capacidad de oír. Además, Dobby tiene una cola corta y rizada, otro rasgo congénito que no representa un riesgo para su salud.

Más allá de su apariencia, Dobby también ha conquistado a quienes la rodean por su personalidad. De acuerdo con su cuidadora temporal, la gata tiene un temperamento dulce y amistoso y ha desarrollado un vínculo especial con su hija de cuatro años, Emma. “Acepta caricias de todos, pero se ilumina cuando mi hija entra en la habitación”, comentó.

El nombre de la felina está inspirado en Dobby, el elfo doméstico de la saga Harry Potter, un personaje conocido por sus grandes orejas.

Aunque su historia ha generado gran interés y ya hay numerosas personas interesadas en adoptarla, desde el refugio han explicado que Dobby aún no está lista para encontrar un hogar definitivo. La gata necesita primero una cirugía dental para corregir una sobremordida causada por una mandíbula inferior estrecha.

Para cubrir los costos del procedimiento, se creó una campaña en GoFundMe que logró recaudar 3.000 dólares en menos de dos semanas. La operación está programada para el 20 de abril y, una vez completada su recuperación, el refugio abrirá oficialmente el proceso de adopción.

Mientras tanto, Dobby continúa ganando seguidores en internet y recibiendo el cariño de quienes se han enamorado de su singular apariencia y su carácter afectuoso.

