Buscan con urgencia a Killer, perrito con insuficiencia cardíaca perdido en Bogotá

Un perro llamado Killer permanece desaparecido en Bogotá desde finales de febrero. Sus cuidadores piden a la comunidad informar si lo ven. Foto: Cortesía

Una familia en Bogotá adelanta la búsqueda urgente de Killer, un perro de tres años que se encuentra desaparecido desde el pasado 26 de febrero en el barrio Inglés, en la localidad de Puente Aranda.

De acuerdo con la información entregada por sus cuidadores, el animal se extravió alrededor de las 5:00 de la tarde y desde entonces no han logrado ubicarlo. Killer es un macho de color dorado, de tamaño grande y con la lengua manchada, características que pueden ayudar a identificarlo.

La familia indicó que el perro no está castrado y no conoce la ciudad, ya que llegó recientemente desde Cúcuta, por lo que podría estar desorientado. Además, explicaron que padece insuficiencia cardíaca, una condición que requiere atención y cuidados especiales.

Hasta el momento, los tutores reportan un único avistamiento con fotografías, ocurrido el domingo 29 de febrero en el sector de Santa Rita, cerca de la carrera 40A sur con calle 37A sur, también en la localidad de Puente Aranda.

Debido a su estado de salud, la familia hace un llamado a la comunidad para que, en caso de verlo, no lo persigan ni intenten corretearlo, ya que podría asustarse y alejarse del lugar. En cambio, piden informar de inmediato a los números de contacto para que sus cuidadores puedan acudir al sitio y tratar de recuperarlo de forma segura.

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Killer o que lo haya visto puede comunicarse a los números 322 776 7826 o 313 680 6036. La familia agradece cualquier ayuda para lograr su regreso a casa.

Los cuidadores aseguran que su desaparición ha sido especialmente difícil para la familia, ya que la dueña del animal se encuentra enferma y muy afectada por su ausencia.

