De comer basura a elegir su cama nueva: así fue la transformación de Leo

En el video se observa al gato sentado en un carrito de compras y extendiendo su pata para escoger una cama gris.

06 de octubre de 2025 - 03:08 p. m.
La ternura del clip provocó una ola de reacciones positivas. “Esta vida estaba destinada para él”, comentó una usuaria.
La ternura del clip provocó una ola de reacciones positivas. “Esta vida estaba destinada para él”, comentó una usuaria.
Foto: @janlevinson_nogould
Un gato rescatado de la calle ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales, luego de que se difundiera un video que muestra su transformación tras ser adoptado. La historia, publicada en TikTok por la usuaria @janlevinson_nogould, ha superado las 900,000 visualizaciones y se ha convertido en un símbolo del poder de la adopción animal.

La dueña encontró al felino mientras comía basura en un callejón. Una semana después, decidió llevarlo a una tienda para que eligiera su propia cama. En el video se observa al gato, ahora llamado Leo, sentado en un carrito de compras y extendiendo su pata para escoger una cama gris y suave, dejando atrás los días de abandono en el pavimento.

“Lo encontré comiendo basura hace una semana; ahora está eligiendo su propia cama. Lo llamé Leo”, escribió la propietaria en la publicación.

La ternura del clip provocó una ola de reacciones positivas. “Esta vida estaba destinada para él”, comentó una usuaria, mientras que otra compartió: “Encontré a mi gata en un callejón hace tres años; hoy es mi mejor amiga”.

Entre los mensajes, varios internautas relataron sus propias experiencias de rescate. Una persona recordó que su gato fue hallado durmiendo dentro de una bolsa de McDonald’s y hoy “vive mimado y acaba de cumplir un año”. Otra, conmovida por la coincidencia del nombre, escribió: “Mi gato negro Leo falleció hace unas semanas. Me gusta pensar que se ha reencarnado en él”.

Las historias continuaron multiplicándose en los comentarios, destacando cómo un animal abandonado puede convertirse rápidamente en parte esencial de una familia. “Adopté a este pequeño hace una semana y ya duerme en mi cama como si pagara las cuentas”, escribió otro usuario junto a la foto de su mascota.

Incluso hubo quienes relataron adopciones impulsivas. Una mujer contó que su novio no pudo contener las lágrimas al ver a un gato tuerto llamado Leo en una tienda de mascotas: “Fuimos a cenar, pero él no dejaba de pensar en el gato. Terminamos regresando esa misma noche para adoptarlo”.

Para el nuevo Leo, aquel paseo por la tienda marcó el final de una vida difícil y el inicio de una etapa llena de cuidados, donde elegir su propia cama fue el primer acto de una vida mejor.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

