Tras dos años perdido, gato regresa con su dueña gracias a publicación en Facebook

En Inglaterra, una mujer logró reencontrarse con su gato después de más de dos años de búsqueda, gracias a un mensaje inesperado en una publicación de Facebook que había compartido tiempo atrás.

Dee Eaton, de 55 años y residente en Lenham, Kent, había perdido a su gato Marmalade en 2023. Aquella noche, lo dejó salir al jardín después de cenar, como solía hacerlo, pero el felino nunca regresó. Pese a sus esfuerzos por hallarlo, no logró encontrarlo. Sin microchip, su búsqueda se volvió cada vez más difícil y, con el paso de los meses, comenzó a resignarse a no volverlo a ver.

Marmalade había sido una compañía incondicional para Eaton y su hijo, especialmente durante una etapa crítica de salud en 2021, cuando ella quedó paralizada y fue inducida al coma tras contraer el síndrome de Guillain-Barré. Tras su recuperación, el gato no se separaba de su lado, como si cuidara de ella.

Dos años después, el 27 de septiembre de 2025, Eaton recibió un mensaje de una mujer llamada Kathleen Lake, quien le preguntaba si su gato naranja seguía desaparecido. Lake había visto a un felino con orejas deformadas deambulando por Barming, a unos 40 minutos de distancia. Intrigada, buscó en internet “gato naranja orejas deformadas” y encontró la publicación de Eaton en Facebook, donde figuraba el aviso de desaparición.

Ambas mujeres se reunieron al día siguiente. Eaton acudió al lugar y, al llamar a Marmalade con el sonido habitual con el que lo llamaba para comer, el gato apareció caminando hacia ella. “Lo abracé y se acurrucó en mis brazos; no podía creer que lo había encontrado”, contó emocionada.

Tras llevarlo al veterinario, descubrieron que el gato tenía un microchip registrado con otro nombre: “Bob”. Los nuevos dueños, al enterarse de la historia, reconocieron que debía regresar con su familia original. Eaton agradeció profundamente a quienes lo habían cuidado durante ese tiempo.

La investigación posterior reveló que, tras su desaparición, Marmalade había sido recogido por trabajadores de un polígono industrial, quienes lo alimentaron y construyeron un refugio para él. Más tarde, cuando se trasladaron a otra zona, lo llevaron consigo, pero al mudarse nuevamente, el gato quedó al cuidado de la comunidad local, hasta que una familia lo adoptó oficialmente.

Dee Eaton finalmente llevó a Marmalade de regreso a su hogar, donde fue recibido por sus otros dos gatos, Larry y Dottie. “Ahora es momento de que vuelva a descansar en casa, en el calor, con su comida servida y sin tener que vagar más”, expresó.

La publicación original de su desaparición, compartida en 2023, volvió a cobrar vida en redes sociales con la actualización “ENCONTRADO TRAS 2 AÑOS DESAPARECIDO”. La historia conmovió a miles de usuarios, quienes celebraron el reencuentro con mensajes de esperanza y admiración.

Eaton, feliz de tener nuevamente a su compañero de 15 años, envió un mensaje a quienes atraviesan una situación similar: “Nunca pierdan la esperanza. Algún día, sus seres peludos también pueden volver a casa.”

