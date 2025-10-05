“Hoy se queda sin hogar”: buscan familia urgente para este perrito en Bogotá

Ducati fue rescatado en una estación de TransMilenio en Bogotá. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ducati, antes llamado Inti, se quedó sin un lugar donde vivir porque la persona que lo tenía bajo su cuidado, por razones personales y laborales, no puede seguir haciéndose cargo de él.

“Tengo hasta hoy para mirar dónde lo ubico mientras encuentra un hogar definitivo”, dice Liliana Pulido Chaves, quien rescató al animal a inicios de agosto en una estación de TransMilenio, en Bogotá.

Conseguirle una familia a Ducati no ha sido una tarea sencilla. Liliana asegura que esto se debe a tres factores principales: su raza, tamaño y que le cuesta estar solo por largos periodos de tiempo.

“Él empieza a ladrar cuando lo dejan solo en casa”, cuenta la rescatista. Sin embargo, es difícil saber por qué reacciona así, ya que la mujer desconoce su pasado y si pudo haber sufrido algún tipo de maltrato.

Liliana, quien ha rescatado a varios animales a lo largo de su vida, confía plenamente en que Ducati encontrará su hogar soñado debido a que es un perro “supremamente noble, inteligente y cariñoso con todos”.

Además, se lleva bien con otros animales y niños pequeños. Se entrega esterilizado, desparasitado y con las vacunas al día. “No entiendo por qué nadie lo adopta, si es el animal perfecto. No he recibido ninguna llamada de adopción por él”, explica.

La historia de Ducati

Liliana iba camino a una reunión cuando encontró a Ducati en la estación de TransMilenio de Marsella, en Bogotá. Al principio, debido a su aspecto físico, pensó que se trataba de un perrito perdido, pero no fue así.

Lo llevó a su casa, esperando a publicar su foto en redes sociales para que su familia apareciera, pero, tras varias semanas, nadie respondió. Ahí fue cuando entendió que, tal vez, el animal había sido abandonado por su anterior dueño y empezó a buscarle un hogar de paso, el cual precisamente termina hoy.

¿Cómo ayudar a Ducati?

Ducati ya sufrió mucho en las calles, ahora lo único que espera es encontrar un hogar donde no lo abandonen y entienden que la adopción es una responsabilidad para toda la vida.

Las personas que estén interesadas en ser hogar de paso o convertirse en la familia de Ducati, pueden comunicarse al número 317 480 0165.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱