Bogotá impulsa nueva estrategia para el bienestar de las mascotas en la ciclovía

En el marco de la celebración del aniversario número 51 de la ciclovía bogotana, el Distrito anunció una innovadora iniciativa que busca fortalecer el vínculo entre las personas y sus animales de compañía. La propuesta, liderada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) en alianza con la empresa Gabrica, combina deporte, bienestar y cuidado animal en uno de los espacios más emblemáticos de la capital.

Cada domingo y festivo, cerca de cuatro millones de ciudadanos disfrutan de la ciclovía, y ahora podrán acceder a nuevos servicios pensados especialmente para sus mascotas. Entre las actividades se incluirán asesorías veterinarias, juegos educativos y espacios recreativos diseñados para promover la salud y el bienestar animal.

La estrategia contará con puntos distribuidos en tres tramos —norte, centro y sur, donde se instalarán estaciones temáticas. Allí, los asistentes podrán participar en dinámicas como “Atrapa la pulga”, enfocada en la prevención de parásitos con el apoyo de Simparica; “Pesca el snack”, una actividad que fomenta la nutrición saludable; y “Concéntrese de productos”, un espacio interactivo para conocer de forma divertida el portafolio de marcas aliadas.

Además, Gabrica contará con el respaldo de Hill’s, que pondrá a disposición un “carrito veterinario” para ofrecer chequeos, consultas y recomendaciones nutricionales personalizadas según las necesidades de cada animal.

Las autoridades recordaron algunas recomendaciones para disfrutar de la ciclovía con mascotas: llevar el carné de vacunación actualizado, mantener los desparasitantes al día, usar correa o arnés (y bozal en razas potencialmente peligrosas), proteger las patas del asfalto caliente, evitar las horas de alta radiación solar, y recoger los excrementos, una obligación cuyo incumplimiento puede generar una multa cercana a los $94.900.

Con esta iniciativa, Bogotá reafirma su liderazgo en la promoción de la convivencia, la actividad física y el respeto por los animales, consolidándose como una ciudad comprometida con el bienestar ciudadano y el cuidado responsable de las mascotas.

