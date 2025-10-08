“Pago lo que sea necesario”: refugio responde a hombre que quiso pagar por perro

Té de Manzanillo está en un refugio de Ciudad de México. Foto: Instagram; @huella.por.huella

Una conversación entre un adoptante y el personal de un refugio está generando polémica en redes sociales. En la captura de pantalla publicada por el refugio Huella por Huella, se ve cómo una persona interesada en adoptar manifiesta su deseo de llevarse a un cachorro llamado Té de Manzanilla. Sin embargo, las señales de alerta aparecieron cuando el futuro adoptante insistió con frases como: “En serio lo quiero” y “Pago lo que sea necesario, pero lo quiero a él”.

Ante esto, el refugio respondió: “No somos una plataforma de venta de perros, somos una plataforma de adopción. Por favor, cancela tu cita”. Más tarde, explicaron públicamente que su decisión se basó en los valores que promueven: “Adoptar es cambiarle la vida al que más lo necesita, no decir ‘dame al perro más bonito y te doy lo que sea por tenerlo’”.

Con un toque de humor, el refugio agregó: “No aceptamos sobornos ni cumplimos caprichos de humanos, solo los de los perros”.

La conversación ha generado debate en redes sociales. Algunos usuarios defienden al adoptante, argumentando que es válido elegir al perro con el que quizá se siente una conexión especial. Otros, en cambio, respaldan la posición del refugio, señalando que muchas personas aún no comprenden el verdadero significado de adoptar.

Después de la discusión, Té de Manzanilla, el cachorro de dos meses, cruce de schnauzer, que desató la controversia, volvió a estar en adopción, a la espera de una familia verdadera que lo elija con el corazón.

