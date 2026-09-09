Denuncian envenenamiento de perros y gatos en parques del norte de Bogotá

Alex Castiblanco, realizador audiovisual y animalista que desde 2020 acompaña a una colonia de gatos ferales en el sector, le contó a este medio que suele acudir diariamente…

Habitantes de Colina Campestre, en la localidad de Suba, Bogotá, denuncian la muerte de varios perros y gatos que, según testimonios de la comunidad, habrían sido víctimas de envenenamiento en parques del sector. La situación ha generado preocupación entre los vecinos, quienes piden a las autoridades investigar lo ocurrido y adoptar medidas para evitar nuevas víctimas.

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Alex Castiblanco, realizador audiovisual y animalista que desde 2020 acompaña a una colonia de gatos ferales en el sector, le contó a este medio que suele acudir diariamente junto con su madre a llevarles alimento y agua. Los animales habitaban inicialmente en un lote perteneciente al centro comercial San Rafael, ubicado en la calle 134 con carrera 55, pero permanecieron en los alrededores incluso después de que en 2024 se construyera allí un parque infantil.

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Según su testimonio, la colonia está conformada por tres gatos, aunque dos de ellos son los que permanecen con mayor frecuencia en la zona. La familia suele dejarles comida en un parque público que permanece cerrado durante la noche.

Castiblanco relató que el pasado miércoles, al llegar al parque, encontraron varios avisos en los que se alertaba sobre el presunto envenenamiento de animales. Posteriormente, el domingo, habitantes del sector realizaron una reunión en la que crearon un grupo de WhatsApp y establecieron acuerdos para alertar a la comunidad y tomar medidas de prevención.

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De acuerdo con la información que circula entre los vecinos, algunos animales habrían muerto después de ingerir alimentos que presuntamente contenían una sustancia tóxica. Castiblanco aseguró que, hasta ese momento, habían muerto tres perros y uno de los gatos de la colonia que acompañaba.

Los hechos se concentrarían principalmente en parques ubicados en inmediaciones de la carrera 54 con calle 135 y otro situado aproximadamente a media cuadra, por la carrera 54D.

La denuncia también fue recogida por Andrés Ardila Vega, edil de Usaquén, quien señaló que la comunidad de Colina Campestre enfrenta una situación grave. Según el funcionario, hasta el momento se contabilizarían cuatro perros y dos gatos muertos por un presunto envenenamiento en los parques. “Exigimos a las autoridades un tema investigativo para dar con los responsables de estos envenenamientos”, manifestó Ardila en un video publicado en redes sociales.

La comunidad realizó este martes 8 de septiembre una velatón y plantón en uno de los parques del sector para recordar a los animales muertos y visibilizar la denuncia. Los habitantes también han pedido a otros vecinos extremar las precauciones durante los paseos de sus mascotas y mantenerse atentos a alimentos u objetos que puedan encontrarse en el espacio público.

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Por ahora, las cifras reportadas por los habitantes y el edil corresponden a denuncias de la comunidad y no se ha establecido públicamente, en la información suministrada para esta nota, quién sería responsable de los hechos ni mediante qué sustancia habrían muerto los animales.

Mientras esperan una respuesta de las autoridades, los vecinos de Colina Campestre buscan mantener la alerta entre quienes frecuentan los parques del sector y evitar que la situación termine cobrando nuevas vidas.

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