Lo más preocupante del caso es que, según Rescates Especiales, las lesiones en sus orejas no serían producto de un accidente….

Ralu es un perro criollo que fue encontrado dentro de una comunidad indígena en San José del Guaviare en muy malas condiciones de salud, tras lo que la organización Rescates Especiales describe como un caso de maltrato extremo. De acuerdo con la organización, que asumió su rescate y atención, el canino fue encontrado con las dos orejas cortadas, una herida en el cuello y una de sus patas delanteras gravemente lesionada.

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“Un infierno lo que le han hecho”: Piden ayuda para Ralu, perro al que le cortaron orejas

Lo más preocupante del caso es que, según Rescates Especiales, las lesiones en sus orejas no serían producto de un accidente. La organización señala que los cortes son asimétricos, por lo que considera que pudieron haber sido provocados de manera intencional. “Es un infierno lo que le han hecho vivir a este pequeño de escasos 10 meses de vida”, señalaron en sus redes sociales.

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Ralu tuvo que ser trasladado durante varias horas por tierra para recibir atención veterinaria. Gracias a las donaciones recibidas, Rescates Especiales informó que pudo cubrir los gastos de transporte, exámenes, radiografías, hospitalización, medicamentos, tratamientos y alimentación. También logró pagar más de la mitad de la cirugía que necesita para intentar salvar su pata.

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A pesar de la gravedad de sus heridas, los rescatistas aseguran que Ralu se ha mostrado como un perro afectuoso y dócil. “Es increíble la cantidad de amor que tiene este príncipe que, a pesar de tener una patita colgando, de haber sido atacado, de haber perdido sus orejitas y de tener un corte en su cuello, es demasiado amoroso y súper consentido”, expresó la organización.

Ahora, Rescates Especiales busca reunir los recursos necesarios para completar el pago de la cirugía y continuar con la atención veterinaria que requiere. Para la organización, este proceso representa una oportunidad para que Ralu, también llamado Raúl, pueda comenzar una nueva vida después de las difíciles condiciones en las que fue encontrado.

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“Me cortaron las orejas, pero no las ganas de vivir”, escribió Rescates Especiales al compartir la historia del animal.

La organización, con sede en Bogotá y dedicada al rescate y atención de animales en condiciones especiales, invita a quienes quieran apoyar la recuperación de Ralu a consultar directamente sus redes sociales, @rescates_especiales13, donde publica sus canales oficiales de ayuda y las actualizaciones sobre el estado del perro.

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