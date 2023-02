Día internacional del gato: todo lo que debe saber sobre estos adorables felinos

gatos, gato Foto: Pexels - Pexels

El gato es único animal que celebra su día tres veces al año. Uno de ellos es hoy, 20 de febrero, Día Internacional del Gato, una celeberación que surgió gracias a un influyente gato llamado Socks, la mascota del entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton.

Desde 1993 este gato vivió en la Casablanca y se colaba en los actos públicos del presidente, alcanzando en aquella época gran popularidad tanto en EEUU como en el resto del mundo, ya que el gato aparecía en la sala presidencial durante los actos de prensa.

Desafortunadamente a Socks le diagnosticaron cáncer y sus dueños decidieron aplicarle la eutanasia precisamente el 20 de febrero de 2009.

Tras su muerte, se conmemora este día con el objetivo de rendir homenaje a estos animales de compañía y promover una campaña de adopción para proporcionar un hogar a los animales callejeros.

Precisamente este es uno de los mensajes por parte del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) a propósito de este día. “El Distrito invita a la ciudadanía a adoptar y no comprar recordando que la vida de los animales NO tiene precio y celebra la existencia de estos seres sintientes, que se han convertido en un pilar fundamental de las familias interespecie, las cuales han tomado gran importancia en nuestra sociedad y son clave para el bienestar de los animales de compañía” se lee en el comunicado.

La entidad, además, especificó que tienen más de 20 gatos esperando por una familia que los llene de amor y aunque algunos de ellos tienen problemas de comportamiento - que puede ser fácilmente tratado con el apoyo de la Unidad de Cuidado Animal-, lesiones de por vida o están contagiados con Leucemia Felina o Virus de Inmunodeficiencia Felina están preparados para irse a un nuevo hogar. Los puede encontrar en la temporada de jornadas de adopción de 2023 o directamente en la UCA.

Para celebrar este día como debe ser, en La Red Zoocial hicimos una recopilación de algunos datos que debería conocer sobre los gatos. ¿Preparados?

🐱 ¿Qué significa tener un gato negro en Colombia y el mundo?

Como hemos contado en La Red Zoocial, por el color de su pelaje, los gatos negros han sido objeto de mitos y supersticiones a lo largo de la historia. Sin embargo, nosotros sabemos que estos mininos, como cualquier otro, son una gran compañía en el hogar.

Además de su inteligencia y gran sensibilidad, estos seres simbolizan la riqueza y la fortuna, por lo que son considerados como algunos de los animales con mayor autoestima y de los que más contribuyen al entorno en el que se encuentran. Pero más allá del amor y la terapia emocional y física que traen consigo, estos felinos tienen un significado espiritual y simbólico.

Por eso, en esta nota, lo invitamos a conocer algunos datos sobre los gatos negros.

🐱 ¿Sabía que existe la tristeza en gatos?

Varias personas creen erróneamente que los felinos son criaturas poco emocionales y que no construyen vínculos fuertes con sus dueños. No obstante, esto no es cierto: los felinos experimentan una gran cantidad de emociones, entre ellas, el miedo, la tristeza, la alegría y el cariño.

A veces resulta difícil leer sus emociones, porque los gatos no tienen tantas expresiones faciales como otros animales, por ejemplo, los perros. Por ello, es necesario aprender cuáles son las señales que podrían sugerir tristeza en ellos.

🐱 Conozca algunos signos de tristeza en gatos y cómo tratarlos.

¿Por qué los gatos llevan animales muertos a su casa?

Seguro alguna vez ha visto cómo su gato lleva ratones, aves u otros animales muertos a su hogar. No se asuste, esto hace parte de un comportamiento frecuente en los felinos que está relacionado con su naturaleza cazadora.

Mia Cobb, veterinaria del Centro de Ciencias del Bienestar Animal de la Universidad de Melbourne (Australia), explicó en un artículo de The Convesation algunos de los principales motivos de este peculiar hábito. En esta nota le contamos qué concluyó la investigadora y otras teorías que hay alrededor de esta práctica.

🐱 ¿Cuántos años viven los gatos? Estos son los que tienen mayor expectativa de vida

Varios gatos domésticos tienen la posibilidad de vivir entre 12 y 18 años. No obstante, esto puede variar según la raza y los cuidados que recibe el felino. De hecho, su expectativa de vida dependerá bastante de la capacidad que tenga el propietario para trabajar, junto a un veterinario, para poder alcanzar una buena nutrición, salud oral y tener las vacunas necesarias.

Entre los factores que influyen de forma positiva en extender la vida de los felinos, se encuentra el hecho de cuidarlos y mantenerlos en la mayor medida posible dentro del hogar. En el exterior, se exponen a una constante cantidad de riesgos. Por ejemplo, los parásitos, las enfermedades infecciosas y los traumas. Esta es la razón por la cual la esperanza de vida media de un gato callejero puede estar entre los 12 y 14 años, mientras que los felinos domésticos pueden llegar hasta los 20 años.

Las peleas entre ellos también pueden acortar su vida. La médica veterinaria Paula Muñoz le comentó a La Red Zoocial que varios gatos adquieren enfermedades virales, como el sida o la leucemia por heridas o mordidas ocasionadas por batallas entre ellos.

🐱 ¿Qué cosas no le gustan a los gatos?

La lista de cosas que los felinos detestan es amplia, variada y extensa. Por eso, es muy importante conocer este listado para no seguir haciéndolas. Lo que usted puede interpretar como una muestra de cariño, para él podría ser una amenaza.

🐱 ¿Cómo saber si mi gato me quiere? Siete señales de que su gato es feliz con usted

Estudios recientemente publicados demuestran que los gatos quieren tanto a sus amos como los perros. No obstante, la forma en que ellos demuestran su amor es distinta, por lo que las personas malinterpretan sus comportamientos. En realidad, su lenguaje corporal es profundo e intenso.

La independencia de los felinos puede ser interpretada como rechazo. En realidad, a través de pequeños gestos, como mordiscos suaves y llevar regalos a sus dueños, ellos pueden revelar ese cariño secreto que sienten por usted. Conozca siete señales que demuestran que su gato lo quiere, en esta nota.

