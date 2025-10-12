Logo El Espectador
La Red Zoocial
Gatos

Gato fue atropellado por un taxista en Santa Marta y necesita una cirugía urgente

La Fundación Gaba rescató al animal y lo llevó al veterinario. Ahora, requieren apoyo para reunir los fondos necesarios para la cirugía. Le contamos cómo puede ayudar.

12 de octubre de 2025 - 03:45 p. m.
Debido a la gravedad de sus heridas, Copito aún no puede ser dado en adopción responsable.
Foto: Cortesía
La situación de los animales en Santa Marta es preocupante y no puede seguir siendo ignorada. A diario, cientos de perros y gatos deambulan por las calles sin acceso a alimento, atención veterinaria ni un hogar digno. Además, son víctimas de maltrato por parte de algunas personas.

Lamentablemente, este fue el caso de Copito, un gatito blanco que fue atropellado por un taxista, quien huyó del lugar sin prestarle los primeros auxilios, dejando que sufriera solo.

La Fundación Gaba, que lleva ocho años rescatando, rehabilitando y dando en adopción responsable a perros y gatos en Santa Marta, se enteró del caso de Copito y decidieron ayudarlo de inmediato.

Lo llevaron al veterinario donde descubrieron que, a raíz del accidente, tenía cuatro fracturas en su débil cuerpo. El animal necesita ser operado con urgencia y, para esto, la Fundación Gaba pide la ayuda de todas las personas, puesto que los gastos son altos y no cuentan con los recursos para cubrirlos.

Si quiere ayudar a Copito o conocer más sobre el caso, se puede contactar directamente a través de las redes sociales de @fundaciongaba.

¿Cómo ayudar a los animales en Santa Marta?

Hay cientos de maneras de ayudar a los perros y gatos de la ciudad. Aunque todos crean que la única manera es adoptando, la realidad es otra.

  1. Reportando cualquier caso de maltrato animal a la línea 123.
  2. Apoyando o donando dinero a fundaciones y refugios que trabajan por el bienestar de los animales.
  3. Siendo voluntario en jornadas de adopción o esterilización.
  4. Donando alimento, medicina, camas, cobijas y otros objetos a fundaciones que lo necesiten.
  5. Compartiendo los casos en redes sociales.
🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

