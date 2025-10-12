Luna, la perra que pasó de vivir debajo de un puente a formar parte de la Policía

Luna vivió toda su vida en la calle hasta que fue rescatada por los uniformados. Foto: Policía Huila

La Policía también se preocupa por los animales y trabaja para protegerlos. Ellos saben que estos seres merecen respeto, cuidado y una vida digna. Por esta razón, cuando ven que un animal está en peligro o necesita ayuda, actúan de inmediato. Este fue el caso de Luna.

Luna es una perrita criolla que vivía debajo de un puente en el municipio de Elías, en Huila. Estaba en muy mal estado de salud, rodeada de basura y totalmente sola.

Gracias a la solidaridad de los policías de la Estación Elías, Luna fue rescatada a tiempo. La llevaron al veterinario y trataron sus heridas: tenía el cuello lleno de gusanos. Aunque fue un proceso doloroso y largo, la perrita soportó todo con una fuerza increíble.

“Desde ese momento, recibió toda la atención, el cuidado y el cariño que necesitaba para recuperarse por completo”, afirman desde la Policía del Huila.

Durante su proceso de recuperación, un equipo de veterinarios especializados se encargó de cuidarla y brindarle todo lo necesario para que, poco a poco, volviera a ponerse de pie y “moviera su colita”. También, explican los uniformados, fue fundamental la ayuda de un joven, “quien con su nobleza y amor por los animales hizo parte del rescate y acompañó cada paso de esta historia”.

Un nuevo comienzo para Luna

Hoy, Luna ha cambiado por completo: nada queda de aquella perrita llena de gusanos que vivía debajo de un puente. Se ha convertido en una integrante más de la Estación de Policía Elías. Todos la reconocen y cada vez que la ven, la consienten, acarician y le dan de comer, pues, al final del día, saben que ser un perro policía no es tarea sencilla... aunque su única misión sea recibir abrazos todos los días.

La historia de Luna nos recuerda que cada vida cuenta, que el dolor se transforma en esperanza y que, con pequeños actos de bondad, podemos transformar la realidad de cualquier peludo.

Si ve que un animal está sufriendo en las calles, no gire su mirada a otro lado. Al contrario, llame a las autoridades pertinentes o al 123 para que acudan al rescate. Recuerde: toda vida vale.

