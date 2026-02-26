En video: divertida reacción de una gatita al ver a su familia despierta antes del amanecer

Los videos de Violet no tardaron en viralizarse y acumularon millones de reproducciones, acompañados de mensajes afectuosos y comentarios humorísticos. Foto: @ukhti.violet/Instagram

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En Melbourne, Australia, una gata llamada Violet se ha convertido en sensación en redes sociales durante el Ramadán, luego de que su dueña compartiera videos que captan su desconcierto ante un repentino cambio de rutina familiar.

Violet, una mestiza de British Shorthair de casi dos años, comenzó a aparecer en la cocina en las primeras horas de la madrugada, visiblemente confundida al encontrar a toda la familia despierta antes del amanecer. La situación se produjo cuando el hogar empezó a levantarse temprano para realizar el suhoor, la comida previa al inicio del ayuno diario propio del Ramadán.

Su dueña, Jenna explicó a Newsweek que la reacción del animal fue inmediata. Según relató, Violet tuvo un inicio de vida difícil antes de ser adoptada, pero hoy es una gata muy querida y consentida. Además, este es su primer Ramadán con la familia.

El Ramadán, noveno y más sagrado mes del calendario lunar islámico, es un periodo de ayuno, oración y reflexión espiritual para los musulmanes. Desde el amanecer hasta el atardecer, los fieles se abstienen de comer y beber, incluso agua.

La jornada comienza con el suhoor y concluye al caer el sol con el iftar, tradicionalmente iniciado con dátiles y agua. En 2026, el mes sagrado comenzó el 18 de febrero y se extenderá hasta el 19 de marzo, sujeto a la observación lunar.

Los videos de Violet no tardaron en viralizarse y acumularon millones de reproducciones, acompañados de mensajes afectuosos y comentarios humorísticos. Su dueña manifestó sentirse agradecida por la acogida del público y aseguró que la gata, de carácter algo diva, parece disfrutar la atención.

Ante la popularidad del fenómeno, la familia ha decidido incorporar un elemento lúdico a la experiencia, variando ocasionalmente horarios y preparaciones para observar las reacciones del animal.

Con el Ramadán en curso y su segundo cumpleaños próximo a celebrarse el 1 de marzo, Violet continúa protagonizando una historia que ha conquistado a miles de usuarios, demostrando cómo los pequeños momentos cotidianos pueden convertirse en un fenómeno viral.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱