Encuentran a gatito indefenso repleto de pintura seca: su vida dio drástico giro

Esta gata pasó de luchar por sobrevivir en la calle a recuperarse por completo gracias al rescate y la atención veterinaria.

Un reciente video publicado por la cuenta de TikTok @walshhqh3rz, creadora de contenido con más de 80.000 seguidores, documenta la transformación de una gata callejera que fue encontrada con su pelaje completamente cubierto de pintura. Según relató la usuaria que se dedica al rescate animal, la gatita se acercó a ella buscando ayuda.

“Cuando la vi, su cuerpo estaba teñido por completo. La pintura ya estaba dura y se notaba que le incomodaba para moverse”, explicó en la grabación.

La rescatista le ofreció comida y decidió llevarla de inmediato a un clínica veterinario. Allí, los profesionales iniciaron el proceso para retirar la pintura, que le generaba dolor y molestias. “El doctor trató la pintura con muchísimo cuidado”, señaló en el video. A pesar de su estado, la gata se mantuvo calmada durante el procedimiento y aceptó la hidratación intravenosa. “Fue muy obediente. Eso me dio esperanza de que iba a salir adelante”, añadió la usuaria.

Con el paso de los días, la felina mostró avances visibles, pues comenzó a comer sola, ganó energía y su actitud cambió por completo. “Cada día estaba mejor. Verla recuperarse me llenaba de alegría”, contó el rescatista. Cuando regresó al hospital para recogerla, la encontró animada y receptiva.

La historia tuvo un cierre esperanzador, ya que la gata fue adoptada y trasladada a un nuevo hogar, donde convive con otros animales. Su pelaje ha vuelto a crecer y su comportamiento refleja el proceso de recuperación. “Ahora está irreconocible. Completamente transformada”, afirmó la usuaria, quien también mencionó con humor uno de sus hábitos más peculiares: “Ahora prefiere hacer sus necesidades de pie”.

El caso, que rápidamente se viralizó, pone en evidencia la importancia de la atención oportuna y el rol de los rescatistas y veterinarios en la protección de los animales que han sido abandonados y viven en la calle.

