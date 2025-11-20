Estos son los perritos que ayudan a Checo Pérez a sobrellevar la presión de su carrera

Los seguidores del mexicano han celebrado estas pequeñas ventanas a su vida cotidiana. Foto: IG:@schecoperez

Lejos de la velocidad, los podios y la presión que rodea al automovilismo, Sergio “Checo” Pérez ha dejado ver que su verdadera calma llega cuando está en casa, acompañado de su familia y de los perros que han marcado etapas importantes en su vida.

Aunque suele ser reservado con su intimidad, en distintas ocasiones el piloto ha compartido momentos junto a sus mascotas, revelando un lado más cálido y cercano que conquista a sus seguidores.

En redes sociales, los fanáticos del tapatío han podido conocer a varios de sus compañeros de cuatro patas: desde un bulldog que lo acompañó durante varias temporadas y cuyo fallecimiento lamentó profundamente, hasta los perros que hoy forman parte de su hogar.

Cada uno, con su personalidad y presencia, se ha convertido en símbolo de estabilidad emocional para el expiloto de Red Bull, que encuentra en sus animales un refugio alejado del estrés de las pistas.

Cajeta, la nueva integrante de la familia

Una de las apariciones más comentadas ha sido la de Cajeta, una pequeña bichpoo poochon presentada por su esposa, Carola Martínez, a través de redes sociales. Las imágenes del nuevo miembro de la familia rápidamente enternecieron a los seguidores del corredor, quienes destacaron lo adorable del cachorro.

El bichpoo poochon es un perro híbrido de tamaño reducido, con apariencia similar a un oso de peluche. Se trata de una raza amigable, juguetona y adaptable a todo tipo de vivienda.

Expertos de Kalibo señalan que estos perros son sumamente sociables, especialmente con niños, y que resultan una excelente opción para personas con alergias, ya que su pelaje es abundante, pero no suele desprenderse. Sus colores pueden variar entre blanco, crema, marrón, negro o gris, siempre con un hocico achatado y una nariz oscura.

Además de Cajeta, en la familia de Checo también figuran Enzo y un par de golden retriever que han aparecido en fotografías y videos junto al piloto.

En 2020, durante el Día Internacional del Perro, compartió imágenes disfrutando de una tarde en el jardín junto a sus dos golden; y en 2024, un video de su rutina de ejercicio se volvió viral cuando Enzo hizo una tierna aparición que conmovió a miles de aficionados.

Los seguidores del mexicano han celebrado estas pequeñas ventanas a su vida cotidiana, pues muestran que el piloto mantiene un fuerte vínculo con sus animales, quienes lo acompañan tanto en entrenamientos como en actividades familiares.

En un deporte donde las exigencias mentales y físicas son constantes, las mascotas han demostrado ser un soporte esencial para Checo Pérez. Con ellas, el piloto encuentra ternura, juego y tranquilidad, elementos que contribuyen a su equilibrio emocional.

Esa conexión también refleja su lado más humano, recordándole al público que incluso los campeones necesitan del afecto y la compañía para mantener la estabilidad.

