Hallan criadero ilegal de perros en Risaralda: un hombre fue capturado

Un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Inspección de Policía Municipal permitió descubrir un criadero clandestino de perros en zona rural de Balboa, Risaralda, donde los animales permanecían en condiciones extremas de maltrato.

En el procedimiento fue capturado el presunto responsable, señalado de mantener el lugar sin permisos ni medidas básicas de salubridad.

El hallazgo ocurrió en la vereda El Totuí, luego de que varios vecinos alertaran a las autoridades por los constantes ruidos y los fuertes olores que provenían de una vivienda cercana. Ante la denuncia, unidades policiales se desplazaron al sitio junto con un médico veterinario adscrito a la administración municipal.

Durante la inspección se evidenció que el predio no contaba con ningún registro legal para la cría de animales y que los perros permanecían en medio de heces, basura y sin acceso a cuidados básicos. Algunas hembras estaban en estado de gestación sin la atención requerida, mientras que otros caninos presentaban enfermedades visibles.

En total, las autoridades encontraron 31 perros en condiciones de desnutrición, lesiones y falta de tratamiento médico, por lo que los profesionales determinaron que se trataba de un caso claro de maltrato animal. De inmediato se dio captura al individuo señalado como responsable del criadero.

Tras las audiencias de control de garantías, el detenido recuperó su libertad mientras continúa el proceso judicial en su contra. Los animales, por su parte, fueron rescatados y puestos bajo cuidado especializado para adelantar su proceso de recuperación.

