Mujer sale a comprar baterías y regresa a casa con un bulldog francés: ¿cómo pasó?

Lo que comenzó como una simple salida para comprar baterías terminó convirtiéndose en una inesperada y sorprendente historia de adopción para Jarnell Garland, conocida en TikTok como @bakingitpretty.

La mujer relató en un video publicado el pasado lunes, que ya supera los 8 millones de visualizaciones y 1.2 millones de “me gusta”, que regresó a casa con un bulldog francés completamente gratis.

Según contó Garland, mientras conducía por el estacionamiento vio a un hombre con la cajuela abierta y una reja para perros llena de cachorros de bulldog francés. A un costado, un cartel anunciaba: “Gratis” y “Gratis para un hogar amoroso”.

La escena la dejó atónita, ya que esta raza suele tener un precio elevado que, de acuerdo con el sitio Dogster, puede oscilar entre 1,500 y 3,500 dólares.

En declaraciones a Newsweek, Garland explicó que el dueño no dio una razón específica para regalar a los perros, más allá de querer que encontraran un hogar “amoroso y cuidadoso”.

Fue entonces cuando su personalidad impulsiva se impuso y, sin planearlo, terminó subiendo a uno de los cachorros al asiento trasero para llevarlo a casa.

En el video, el pequeño bulldog aparece inicialmente preocupado, pero pronto se muestra más tranquilo al advertir que estaba en un ambiente seguro.

Garland lo nombró Prince y, en pocos días, el animal ya había conquistado a miles de usuarios. Incluso tiene su propia cuenta de TikTok, @prince_frenchie, que reunió más de 5,400 seguidores en apenas dos días.

De acuerdo con Garland, Prince se adaptó rápidamente a su nuevo hogar: “Camina como si fuera el dueño del lugar. Le tomó alrededor de un día salir de su caparazón, pero ahora me sigue a todas partes como una sombra”, afirmó.

La historia generó reacciones divididas entre los millones de espectadores. Algunos cuestionaron que una raza de alto costo se estuviera regalando, sospechando posibles problemas de salud. Sin embargo, Garland aclaró que el cachorro está sano y que solo presenta alergias leves y controlables, motivo por el cual lo llevó al veterinario poco después de adoptarlo.

Otros usuarios, en cambio, celebraron la suerte de Garland y confesaron que ellos también habrían llevado a casa a todos los cachorros. Para muchos, el gesto del hombre que los regalaba fue lo más destacable: no buscaba dinero, solo un hogar adecuado para los animales.

