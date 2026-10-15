“Es aberrante”: denuncian presunto abuso sexual contra un gato y piden intervención urgente

A través de sus redes sociales, la rescatista y defensora de los animales Melisa Rodríguez denunció un presunto caso de abuso sexual y maltrato contra un gato en el sector de La Ciénaga, …

La rescatista y defensora de los animales Melisa Rodríguez pidió la intervención de las autoridades tras recibir un video que, según su denuncia, evidenciaría un presunto caso de abuso sexual y maltrato contra un gato. También advirtió que la persona señalada tendría otros perros y gatos bajo su cuidado, por lo que teme que más animales estén en riesgo.

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A través de sus redes sociales, la rescatista y defensora de los animales Melisa Rodríguez denunció un presunto caso de abuso sexual y maltrato contra un gato en el sector de La Ciénaga, Magdalena. Según relató, recibió el reporte de una persona que le entregó un video como evidencia de lo ocurrido y que solicitó mantener su identidad en reserva por temor a posibles represalias.

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Rodríguez calificó el caso como uno de los más difíciles que ha tenido que conocer y manifestó su preocupación por el estado del animal. De acuerdo con su publicación, no tiene información que le permita confirmar si el gato continúa con vida. "Este video me tiene la cabeza y el corazón destrozados. De verdad es uno de los casos más fuertes que me ha tocado ver", manifestó a este medio de comunicación.

La rescatista explicó que la persona denunciante habría observado anteriormente comportamientos preocupantes por parte del individuo señalado, pero no había conseguido pruebas hasta ahora. Fue durante la tarde del día 14 de octubre de 2026 cuando decidió compartir la información con Rodríguez para buscar ayuda e impulsar la intervención de las autoridades.

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En su relato, la rescatista aseguró que el material recibido mostraría hechos de extrema gravedad. Sin embargo, indicó que no desea divulgar las imágenes más allá de lo estrictamente necesario para facilitar las actuaciones correspondientes y evitar exponer nuevamente al animal a través de la reproducción del contenido.

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Advierten que habría más animales en riesgo

Una de las principales preocupaciones de Rodríguez es que, según la información recibida, la persona señalada tendría otros perros y gatos bajo su poder. Por ello, pidió que las autoridades competentes atiendan la denuncia y verifiquen las condiciones en las que se encuentran los animales.

La rescatista también señaló que se habría intentado solicitar la presencia de la Policía, pero que, hasta el momento de su publicación, no se había logrado una atención que permitiera resolver la situación.

Junto con Dani Gongorita, otro activista y defensor de los animales en Colombia, Rodríguez afirmó que estaba gestionando apoyo para conseguir que las autoridades intervengan lo antes posible. Según explicó, cuenta con el video, información sobre el lugar de los hechos y una persona dispuesta a colaborar con el procedimiento, siempre que se garantice su seguridad.

Por ese motivo, evitó divulgar públicamente la ubicación exacta y los datos de la persona señalada. Indicó que esta información sería entregada directamente a las autoridades o a quienes puedan contribuir de manera efectiva con la atención del caso.

Rodríguez también hizo un llamado para que la denuncia no quede sin respuesta y se priorice la protección de los animales que podrían continuar en riesgo. En su publicación, recordó que la visibilización de estos hechos puede ayudar a movilizar apoyos y facilitar que las entidades competentes conozcan la situació

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