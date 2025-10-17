“Escucho un gato”: el rescate que cambió la vida de un creador de contenido

La gatita lleva ya tres semanas con el joven y él ha documentado todo su proceso como su nuevo dueño. Foto: TikTok: @torystrauss

Dicen que las cosas llegan cuando menos las esperamos, pero más las necesitamos. Así le ocurrió a Tory Strauss, un joven creador de contenido que, desde hacía semanas, había compartido con sus seguidores su intención de adoptar un animal de compañía. Aunque había visitado varios refugios locales, aún no había tomado la decisión final.

Sin embargo, la vida le tenía otros planes. Un día, como de costumbre, Strauss salió al supermercado. Al regresar a su carro y prepararse para arrancar, escuchó un sonido extraño: era un maullido agudo, casi desesperado. En ese momento, grababa un video para sus redes sociales, y sus seguidores pudieron notar su sorpresa: “Escucho un gato”, dijo entre la incredulidad y la emoción.

El joven bajó enseguida del vehículo y, al revisar el chasis, descubrió a una pequeña gatita escondida entre las piezas del motor. Nadie sabía de dónde había salido, pero lo cierto es que no estaría sola por mucho más tiempo. “Voy a sacarte y todo va a estar bien”, le aseguró el joven mientras intentaba liberarla.

La gatita estaba asustada y vulnerable, pero Strauss no dudó ni un segundo en ayudarla. Ese día, sin buscarlo, encontró al compañero que tanto anhelaba. Poco después descubrió que era una hembra y decidió llamarla Miss Piggy.

Desde entonces, Miss Piggy se ha convertido en una protagonista frecuente de su perfil en TikTok, donde miles de personas siguen sus travesuras y el vínculo que ha nacido entre ambos.

Así, lo que comenzó como un encuentro inesperado se transformó en una historia de compañía y cariño. Una historia que no nació de una decisión planeada, sino de un encuentro que parecía predestinado.

