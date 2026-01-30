Esta es la desgarradora nota que dejó un dueño al abandonar a sus dos gatos

En menos de 24 horas, la publicación fue compartida decenas de veces y recibió numerosos mensajes de apoyo. Foto: PURR Cat Café/Facebook

Un café de gatos de Filadelfia que alberga felinos en adopción atraviesa un momento difícil tras la llegada inesperada de dos gatos abandonados por su dueño, quien dejó notas manuscritas explicando su dramática situación personal.

PURR Cat Café, gestionado por la organización Philadelphia Urgent Rescue and Relief, informó a través de su página de Facebook que, durante el horario de apertura, una persona ingresó al local y dejó a dos gatos dentro de sus respectivos transportines. Junto a ellos había comida, premios, juguetes y cartas dirigidas a cada animal.

En las notas, el propietario pedía perdón y explicaba que se había quedado sin hogar y ya no podía hacerse cargo de sus mascotas, Lilith y Sweet Pea.

El personal del café quedó profundamente afectado al leer los mensajes, que describían el dolor y la desesperación de quien tomó la difícil decisión. Aunque los gatos se encuentran a salvo, ambos están visiblemente traumatizados y tienen dificultades para adaptarse a su nuevo entorno.

Según explicó un representante de PURR Cat Café, Lilith se muestra completamente retraída, con comportamientos propios de un gato semi-feral, como bufidos, manotazos y rechazo al contacto humano. Sweet Pea, en cambio, es algo más sociable, aunque no tolera demasiadas caricias y puede reaccionar de forma impredecible.

El equipo del café señaló que, pese a que en las notas los gatos eran descritos como dulces, todavía se encuentran en proceso de conocer sus verdaderas personalidades. Por ello, consideran que lo más adecuado para ambos sería un hogar de acogida, ya sea juntos o por separado, siempre que se trate de un espacio tranquilo donde puedan recuperarse emocionalmente.

“La situación es triste en todos los sentidos”, señala parte de la publicación difundida en redes sociales. “En este momento, estos gatos necesitan, por encima de todo, compasión, paciencia y espacio”.

La historia generó una rápida reacción en redes sociales. En menos de 24 horas, la publicación fue compartida decenas de veces y recibió numerosos mensajes de apoyo.

Una persona ya se ofreció a acoger a los gatos, aunque no podrá hacerlo hasta mudarse a su nuevo hogar a mediados de febrero, por lo que el equipo mantiene la esperanza de que ese plan pueda concretarse.

Mientras tanto, Lilith y Sweet Pea permanecen bajo el cuidado de PURR Cat Café, a la espera de encontrar el entorno estable y tranquilo que les permita volver a confiar y recuperarse.

