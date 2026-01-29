Hacer este gesto antes de encender el carro puede salvar a los gatos en época de lluvias

Un simple golpe al capó antes de arrancar puede evitar que gatos escondidos en el motor resulten heridos o mueran. Foto: Pixabay

Con la temporada de lluvias, un gesto sencillo antes de encender el carro puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de un animal. Así lo advirtió la Policía Nacional de España a través de un video publicado en sus redes sociales (@policianacional), donde recordó una práctica preventiva clave para proteger a los felinos que viven en la calle y buscan refugio del frío en los vehículos estacionados.

Durante los días de muchos frío, es común que los gatos en condición de calle se escondan debajo de los carros o incluso dentro del compartimento del motor. El motivo principal es el calor residual que conservan los motores tras haber sido utilizados, una fuente de abrigo temporal que puede resultar atractiva para estos animales. Además del calor, estos espacios les ofrecen refugio y sensación de seguridad, ya que son lugares cerrados y oscuros. En algunas situaciones, incluso gatas con crías pueden utilizar el compartimento del motor como escondite para proteger a sus recién nacidos.

Sin embargo, este comportamiento instintivo también los expone a un grave peligro si el carro se pone en marcha sin una revisión previa.

La recomendación de la Policía es que , antes de arrancar, el conductor golpee suavemente el capó o la parte frontal del carro con el puño. Este sonido suele alertar a los felinos y les da tiempo para salir del escondite. Además, aconsejan revisar alrededor del vehículo y, si es posible, mirar debajo del chasis. Se trata de un gesto simple que solo toma unos pocos segundos, pero que puede salvar una vida.

Desde la Policía de España subrayan que muchos de los atropellos o lesiones graves a animales ocurren de manera accidental, simplemente por desconocimiento. “Cada vida cuenta”, recuerdan en sus redes sociales.

El llamado también apunta a generar conciencia sobre la convivencia responsable con los animales en entornos urbanos. Pequeñas acciones cotidianas como estas pueden evitar accidentes dolorosos y completamente prevenibles.

