La Red Zoocial
Gatos

Esta es la insólita razón por la que este gato terminó en el veterinario

Su dueña compartió que gastó 400 dólares en la consulta.

26 de diciembre de 2025 - 06:41 p. m.
Imagen de referencia | Los expertos recomiendan descartar primero causas médicas ante cualquier cambio de comportamiento y, posteriormente, implementar medidas para reducir el estrés del animal.
Foto: Freepik
Una publicación en Reddit se volvió viral luego de que su autora revelara que, tras gastar 400 dólares en una consulta veterinaria, descubrió que su gato sufría ansiedad por separación.

El caso, compartido a inicios de diciembre por la usuaria identificada como u/LilaFowler88, generó miles de reacciones y comentarios en redes sociales.

En la imagen difundida se observa a un gato naranja recostado sobre la mesa del veterinario, aparentemente intentando esconderse.

Según explicó la dueña, el diagnóstico sorprendió tanto como alivió: el animal no presentaba una enfermedad física, sino un cuadro de ansiedad provocado por la separación de su cuidadora.

Especialistas señalan que, aunque los gatos suelen considerarse independientes, también pueden experimentar estrés cuando su rutina se altera o cuando no están acostumbrados a permanecer solos.

Entre los síntomas más comunes se encuentran la inquietud, maullidos excesivos, pérdida de apetito, conductas destructivas, eliminación fuera del arenero e incluso vómitos o diarrea.

Los expertos recomiendan descartar primero causas médicas ante cualquier cambio de comportamiento y, posteriormente, implementar medidas para reducir el estrés del animal. Mantener horarios estables, ofrecer juguetes, espacios para trepar, estímulos mentales y rutinas de juego antes de salir de casa puede ayudar a mitigar la ansiedad.

También se sugiere el uso de feromonas sintéticas, ruido ambiental suave y una adaptación progresiva a los periodos de soledad.

La publicación acumuló más de 16.000 votos positivos y cientos de comentarios. Algunos usuarios compartieron experiencias similares, incluyendo casos de gatos que manifestaron síntomas físicos ante la ausencia de sus dueños. Otros reaccionaron con humor, destacando la expresividad del felino y el elevado costo de la visita veterinaria.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

