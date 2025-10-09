Mechuda fue abandonada en una caja en Soacha y ahora busca una segunda oportunidad

Con el dinero recaudado, a Mechuda la vacunarán, desparasitarán y le realizarán un chequeo veterinario completo para descartar cualquier problema de salud. Foto: Adopta un Peludo

Una cachorrita fue encontrada abandonada dentro de una caja en las instalaciones de un colegio en Soacha. El caso fue reportado a la Fundación Adopta un Peludo, que acudió al llamado y rescató al animal. La pequeña, bautizada como Mechuda por los rescatistas, ya está a salvo y comienza una nueva etapa lejos del abandono y el maltrato.

Desde la fundación aseguran que el estado en el que fue hallada requiere atención veterinaria urgente, así como cuidados básicos para garantizar su recuperación física y emocional. Por eso, han iniciado una campaña de donación en busca de 19 padrinos o madrinas que puedan aportar COP 10.000 cada uno, lo que permitirá cubrir los primeros gastos de Mechuda: vacunación, desparasitación, baño antipulgas, aseo general y chequeo médico completo.

“Queremos que Mechuda recuerde solo el amor, no el abandono. Cada granito de arena suma y con tu ayuda podemos garantizarle el bienestar que merece”, señala el equipo de Adopta un Peludo, quienes se comprometieron a enviar evidencias y reportes de seguimiento a las personas que se sumen como donantes.

La fundación, que recientemente abrió su primera cuenta oficial de ahorros, continúa trabajando para rescatar y dar en adopción responsable a animales en situación de vulnerabilidad en Bogotá y municipios aledaños. Si deseas apoyar el caso de Mechuda o conocer más sobre su labor, puedes escribir al correo adoptaunpeludo20@gmail.com o seguirlos en Instagram como @adoptaunpeludo.

