La Red Zoocial
Mechuda fue abandonada en una caja en Soacha y ahora busca una segunda oportunidad

La fundación que la tiene bajo su cuidado necesita ayuda para cubrir su proceso de recuperación. Aseguran que la perrita merece una vida llena de mimos y seguridad.

09 de octubre de 2025 - 09:17 p. m.
Con el dinero recaudado, a Mechuda la vacunarán, desparasitarán y le realizarán un chequeo veterinario completo para descartar cualquier problema de salud.
Foto: Adopta un Peludo
Una cachorrita fue encontrada abandonada dentro de una caja en las instalaciones de un colegio en Soacha. El caso fue reportado a la Fundación Adopta un Peludo, que acudió al llamado y rescató al animal. La pequeña, bautizada como Mechuda por los rescatistas, ya está a salvo y comienza una nueva etapa lejos del abandono y el maltrato.

Desde la fundación aseguran que el estado en el que fue hallada requiere atención veterinaria urgente, así como cuidados básicos para garantizar su recuperación física y emocional. Por eso, han iniciado una campaña de donación en busca de 19 padrinos o madrinas que puedan aportar COP 10.000 cada uno, lo que permitirá cubrir los primeros gastos de Mechuda: vacunación, desparasitación, baño antipulgas, aseo general y chequeo médico completo.

“Queremos que Mechuda recuerde solo el amor, no el abandono. Cada granito de arena suma y con tu ayuda podemos garantizarle el bienestar que merece”, señala el equipo de Adopta un Peludo, quienes se comprometieron a enviar evidencias y reportes de seguimiento a las personas que se sumen como donantes.

La fundación, que recientemente abrió su primera cuenta oficial de ahorros, continúa trabajando para rescatar y dar en adopción responsable a animales en situación de vulnerabilidad en Bogotá y municipios aledaños. Si deseas apoyar el caso de Mechuda o conocer más sobre su labor, puedes escribir al correo adoptaunpeludo20@gmail.com o seguirlos en Instagram como @adoptaunpeludo.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

Por La Red Zoocial

