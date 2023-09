Estos son los lugares donde los gatos suelen esconderse cuando se pierden

Los felinos son animales inteligentes, que pueden abrir puertas y ventanas bastante rápido. Foto: Unsplash

Si su mascota se perdió y no sabe qué hacer, no entre en pánico: es de suma importancia pensar con claridad y actuar con rapidez. Entre más rápido comience a buscar a su mascota, mayores posibilidades hay de encontrarla.

Los felinos son animales inteligentes, que pueden abrir puertas y ventanas bastante rápido. Según el portal especializado Rover, al realizar la búsqueda de los gatos, es esencial emitir sonidos a lo que el animal responda, como su nombre, el agitar una bolsa de golosinas o utilizar su comida favorita para atraerlos.

De hecho, según explica el portal Save Them All, el investigador en escenas de crimen y experto en búsquedas de rescate, Kat Albrech, desarrolló un cuestionario para preguntarle a dueños de felinos perdidos cuáles son los métodos de búsqueda efectivos con sus mascotas. El experto revisó hasta 1210 casos de gatos perdidos. Según la investigación, normalmente los gatos se escondían debajo de carros, hogares u objetos cercanos a su casa. De hecho, 75% de los gatos fueron encontrados en una distancia no mayor a 500 metros del lugar en donde se perdieron.

No obstante, el estudio anterior reveló que los gatos que solían vivir en el interior del hogar no se separaban demasiado de su casa cuando se perdían. Los felinos que tenían menor temor del exterior, porque les gustaba estar allí, podían alejarse mucho más de su punto de origen.

Uno de los mayores descubrimientos del estudio fue que era esencial buscar a los felinos de forma activa y continua: el 59% de los felinos fueron encontrados vivos gracias a que sus dueños decidieron agacharse, buscar en arbustos y, básicamente, recorrer todas las zonas en donde su mascota pudo haberse perdido. Esto es esencial, porque varios propietarios utilizan exclusivamente métodos pasivos, como colocar carteles, o pedir a sus vecinos que estén atentos, las cuales suelen ser estrategias no tan efectivas para encontrarlos.

“Utilice todos los métodos de búsqueda posibles en el momento en que inmediatamente se pierde un gato, como poner carteles y buscar activamente en todos los sectores cercanos. Y, nuevamente, no descarte el factor humano, porque los felinos pueden ser recogidos y llevados a refugios cercanos. Del mismo modo, ellos pueden mezclarse en una colonia de gatos cercana, así que debe buscar a las personas del vecindario que alimentan a felinos al aire libre”, comentó el investigador para el portal Save Them All.

Los felinos suelen esconderse en los rincones y las rendijas del hogar, por lo que es esencial registrar toda la casa antes de comenzar a buscar por fuera. Una vez confirme que el felino no está en el interior de la casa, debería comenzar a buscar por fuera del hogar de forma inmediata.

Nuevamente, el portal especializado Rover recomienda buscar en lugares ocultos cercanos, como debajo de autos, terrazas, arbustos, garajes y cobertizos. De hecho, normalmente que un felino se pierda es consecuencia de que hubiera sido perseguido fuera de su territorio y terminó desorientado. Por ello, es necesario buscar en lugares como el garaje del vecino, o el cobertizo de las herramientas de la casa de al lado. Del mismo modo, es recomendable pedirle a las personas que busquen en su propiedad, para ver si un gato está escondido allí.

Aquí van algunas estrategias que puede realizar si su mascota se perdió:

1) Revise sus lugares favoritos: antes de comenzar a avisar a todo el barrio sobre la pérdida de tu mascota, es necesario comprobar que no está durmiendo o descansando en algún rincón. Puede estar escondiéndose, o reposando en alguno de sus lugares preferidos. Una buena técnica para saber si está merodeando cerca es poniendo su comida favorita en la puerta de su casa.

2) Alerte en el área en donde la mascota se perdió: si no encuentra a su mascota después de llamarla en varias ocasiones y revisar en dónde podría estar escondida, es necesario comenzar a buscar en el barrio o área en donde se perdió. Es esencial que los vecinos y personas de los alrededores tengan presente que su mascota está perdida, para que puedan ayudar a buscarla o que, si la ven, le puedan avisar.

3) Utilice las redes sociales: puede revisar en los grupos de mascotas perdidas en Facebook o WhatsApp. En estos grupos también se suele avisar si una de las mascotas fue encontrada. Escriba un post en donde le pida a los miembros que ayuden a buscar a su mascota, adjunte una foto, un número de contacto, su nombre y el lugar en donde la vio por última vez o en donde probablemente cree que se perdió.

Algunos grupos recomendables son Animalitos perdidos en Colombia, o Animales perdidos en Bogotá.

6) Registre a su mascota en sitios web de mascotas perdidas: busque en Internet sitios web de mascotas perdidas en Colombia, registre a su mascota y brinde información de contacto, así podrá alertar a más personas.

7) Consulte en los refugios de animales de forma continua: es necesario ir de forma presencial a varios refugios de animales locales, pues algunos son difíciles de describir por teléfono.

8) Ponga fotos de su animal de compañía con el letrero de “mascota perdida”: poner la señal de “mascota perdida” y pegar varias fotografías alrededor de su barrio o localidad puede ser de gran utilidad. También, puede poner el letrero en lugares de interés, bibliotecas, tiendas de mascota, entre otros lugares.

Entrene a su mascota para que no se escape: es necesario trabajar con su perro, e incluso con un entrenador, para asegurar que su mascota pueda tener una reacción inmediata a sus órdenes. Palabras como “ven” y “quédate”, o que el perro lo reconozca como su dueño, serán suficientes para evitar que salgan corriendo y terminen perdiéndose.

Mientras entrene a su mascota, haga pausas para presentarla a sus vecinos, que la reconozcan y que, de esta manera, si llega a perderse puedan devolverla.

Haga que su perro sea fácilmente identificable: ya sea a través de un collar llamativo, o que contenga información esencial, como su nombre, número de contacto, la dirección de su casa, existen múltiples estrategias para mantener a su mascota bajo radar.

Microchip para mascotas: si su mascota no se siente cómoda con los collares, puede considerar utilizar un microchip para poder localizarla. Según la Asociación Americana de Veterinaria, un microchip es un pequeño chip electrónico, encerrado en un cilindro de vidrio, capaz de transmitir la identificación de su mascota al escáner, que muestra los números en una pantalla.

Un veterinario puede incrustar el microchip en nuestra mascota, el procedimiento tarda pocos segundos y no es doloroso.

