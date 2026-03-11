Así puede registrar en Medellín a los perros de manejo especial para evitar sanciones

Entre las razas consideradas de manejo especial se encuentran bull terrier, pitbull terrier, american pitbull terrier, dóberman, rottweiler, american staffordshire terrier, entro otras. Foto: David Campuzano

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, hizo un llamado a los ciudadanos para que realicen el registro obligatorio de los perros catalogados como de manejo especial, un trámite que busca prevenir riesgos, promover la convivencia responsable y fortalecer el bienestar animal en la ciudad.

De acuerdo con la administración distrital, la medida está sustentada en la Ley 1801 de 2016 y aplica para ejemplares de razas consideradas de manejo especial, así como para sus cruces, híbridos o caninos que hayan presentado antecedentes de agresión.

El proceso debe realizarse de forma virtual a través del portal oficial de la ciudad, donde los propietarios deben crear un usuario y diligenciar la información correspondiente del animal. Entre los requisitos se encuentran adjuntar una póliza de responsabilidad civil extracontractual vigente, con un valor asegurado no inferior a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes, carné de vacunación, certificado de sanidad expedido por la Secretaría de Salud, número de microchip y fotografías frontal y lateral del perro.

Según explicó la subsecretaria de Protección y Bienestar Animal, Elizabeth Coral, este registro va más allá de un simple requisito administrativo. “La invitación es a cumplir la norma y hacerlo a consciencia. Este registro no es solo un requisito legal, es una herramienta que fortalece la seguridad, la convivencia y el bienestar animal en la ciudad. Cuando un tutor registra a su perro, está asumiendo un compromiso responsable con su entorno y con la vida de su animal”, señaló la funcionaria.

Entre las razas consideradas de manejo especial se encuentran bull terrier, pitbull terrier, american pitbull terrier, dóberman, rottweiler, american staffordshire terrier, bullmastiff, dogo argentino, dogo de burdeos, fila brasileiro, mastín napolitano, presa canario, staffordshire terrier y tosa japonés, además de sus cruces o animales con antecedentes de agresividad.

Las autoridades recordaron que no cumplir con el registro puede acarrear sanciones económicas. Por ello, la administración distrital insiste en que mantener actualizada la información de los animales y sus cuidadores es una herramienta clave para la prevención de incidentes y la promoción de la tenencia responsable.

