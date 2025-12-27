Savannah fue devuelta a la fundación luego de cuatro años: “de repente todo desaparece”

Savannah es una gata siamesa, sensible a los ruidos y a los cambios. Pero muy amorosa con otros gatos. Foto: @fundaciondeayudaalosanimales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Fundación de Ayuda a los Animales, ubicada en Madrid, España, compartió en sus redes sociales la historia de Savannah, una gata que regresó recientemente al refugio después de haber pasado cuatro años con su familia adoptiva.

Según explicó la organización a través de su cuenta de Instagram (@fundaciondeayudaalosanimales), Savannah había logrado construir una vida estable con una familia y convivía sin problemas con otros gatos. Sin embargo, por motivos personales, sus cuidadores ya no pudieron seguir haciéndose cargo de ella.

“Hoy nos toca una de esas noticias que cuesta escribir. Savannah vuelve con nosotros después de cuatro años pensando que tenía su vida hecha, su familia, su lugar en el mundo… y de repente, todo desaparece", escribieron.

El retorno al refugio no fue sencillo. El cambio abrupto de entorno afectó profundamente a la gata, quien comenzó a mostrar claros signos de estrés como pasar gran parte del día escondida bajo un sofá. Según relató la organización, la gatita salía únicamente por la noche para comer un poco y volvía a refugiarse, evitando el contacto humano.

Desde la fundación señalan que Savannah no es una gata para cualquier entorno. Se trata de una siamesa especialmente sensible a los ruidos, a los cambios y a la energía del lugar donde vive. Con otros gatos, en cambio, su comportamiento es muy distinto, ya que es cariñosa, sociable y capaz de convivir en armonía. La relación con las personas requiere más tiempo y cuidado. Necesita paciencia, tranquilidad y un trato respetuoso, sin imposiciones ni estímulos bruscos.

El equipo de la fundación reconoce que su adopción no será fácil. Las historias de animales que requieren adaptación y comprensión suelen pasar desapercibidas frente a otras más llamativas. Aun así, insisten en que Savannah no puede volver a ser invisible. Su caso, explican, representa a muchos animales que, pese a haber conocido lo que es un hogar, enfrentan nuevamente la incertidumbre de vivir en un refugio.

Actualmente, la Fundación de Ayuda a los Animales esta en la búsqueda de un nuevo hogar donde la gatita no tenga que esconderse ni sentir miedo. “Si alguna vez sentiste que solo necesitabas que alguien creyera en ti, Savannah entiende exactamente lo mismo”, señalaron en su publicación.

Quienes estén interesados en conocer más sobre su caso o en ofrecerle una oportunidad pueden comunicarse directamente con la fundación a través del número de WhatsApp +34 619 48 61 36. Desde la organización reiteran que, aunque el camino no sea sencillo, Savannah aún espera encontrar un lugar donde, esta vez, pueda quedarse para siempre.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱