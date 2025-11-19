Gata negra se acurruca en las piernas de su dueña por primera vez en 18 años

Imagen de referencia.Pese a las bromas, la mayoría de los mensajes coincidieron en celebrar el emotivo vínculo desarrollado durante tantos años. Foto: Animales Bogotá

Una emotiva escena protagonizada por una gata negra y su dueña ha conmovido a miles de usuarios en las redes sociales. Después de 18 años juntas, la felina decidió, por primera vez, dormir una siesta en el regazo de su propietaria, un gesto inesperado que rápidamente se volvió viral.

La historia fue compartida el pasado viernes en Reddit por la usuaria u/Fluid_Sky7437, quien publicó una fotografía del momento y confesó haber tomado muchas más imágenes de las que mostró, debido a lo especial que resultó para ella el comportamiento de su mascota.

“Después de casi 18 años juntas, mi void finalmente se acurrucó en mi regazo para dormir una siesta. Tomé tantas fotos de este momento”, escribió.

Aunque los gatos suelen tener fama de ser animales independientes o distantes, los expertos recuerdan que se trata de criaturas sociales capaces de crear fuertes lazos afectivos con sus cuidadores.

Estas muestras de cariño suelen manifestarse de manera sutil: parpadeos lentos, frotamientos de cabeza o mejillas, ronroneos suaves, e incluso el amasado con sus patas delanteras, señal de comodidad y confianza. Asimismo, acostarse cerca de su dueño o elegir dormir sobre él refleja un nivel profundo de seguridad y apego.

La publicación, acompañada de una fotografía que muestra a un gato negro durmiendo plácidamente en el regazo de su dueña, generó un amplio eco en Reddit, donde ya supera los 22.000 votos positivos y acumula más de 220 comentarios.

Algunos usuarios compartieron experiencias similares, mientras que otros, entre bromas, sugirieron que un cambio tan repentino en el comportamiento felino podría justificar una revisión veterinaria.

Entre los comentarios más destacados se encuentra el de un usuario que afirmó haber llorado cuando su propia gata, rescatada tras vivir como animal feral, se acostó por primera vez en su regazo. Otro, en tono humorístico, señaló: “Si Reddit me enseñó algo, es que o uno de ustedes está enfermo o usted está embarazada”.

Pese a las bromas, la mayoría de los mensajes coincidieron en celebrar el emotivo vínculo desarrollado durante tantos años entre la dueña y su compañera felina, un lazo que, finalmente, quedó sellado en una siesta compartida después de casi dos décadas.

