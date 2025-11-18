Joven con cáncer pidió comida para perros y gatos en lugar de flores para su funeral

Imagen de referencia. En la grabación, Ángela respondió con un gesto lleno de ternura: “Voy a tener una fundación en el cielo”. Foto: Secretaria distrital de salud

La historia de Ángela Mariño, una joven colombiana que enfrentó durante más de una década un agresivo cáncer cerebral, ha tocado profundamente a miles de personas luego de que, a través de redes sociales, compartiera un emotivo mensaje de despedida antes de su fallecimiento. En él, pidió transformar su funeral en un acto de solidaridad con los animales más vulnerables.

Diagnosticada inicialmente en 2010, Ángela tuvo que enfrentar la reaparición del cáncer en 2012, 2020 y 2022. Tras cuatro cirugías y un largo proceso de rehabilitación por las secuelas físicas de la enfermedad, decidió dejar un último mensaje que reflejara su visión de la vida, la empatía y el amor por los animales.

En un video publicado el pasado 13 de noviembre, acompañada de su amiga Tatiana, Ángela expresó que deseaba que su despedida fuera distinta a la tradición de llevar flores. “Me gustaría que muchas personas se sumaran a esta forma de despedir a quienes nos vamos de este mundo, haciendo cosas más significativas que gastar un montón de dinero en flores que se van a pudrir”, afirmó.

Su petición fue clara: quienes asistieran a su funeral debían llevar alimento para perros y gatos, destinado a fundaciones o a lugares que realmente lo necesitaran. También pidió que sus allegados asistieran vestidos de colores y compartieran entre ellos en su memoria.

El mensaje no solo invitó a honrarla de manera diferente, sino también a reflexionar sobre el cuidado de los animales. “No sean indiferentes ante el sufrimiento de los animales y de otros seres. Que dejemos de ser tan egoístas y creernos el centro del universo”, señaló con firmeza.

Tatiana, su amiga, aseguró que desea seguir ese legado. “Que mi despedida sea como la de Angelita: que en vez de flores lleven comidita para animales o usen esa plata para apoyar una esterilización”, dijo mientras abrazaba a Ángela en el video. En la grabación, Ángela respondió con un gesto lleno de ternura: “Voy a tener una fundación en el cielo”.

La publicación generó cientos de mensajes de admiración y cariño. Muchos usuarios destacaron la generosidad de Ángela y prometieron replicar su iniciativa: “Ángela debe estar muy feliz en el cielo viendo su legado”, “Qué difícil decir adiós, pero qué fortuna los angelitos con colita que la reciben al otro lado del arcoíris”, “Yo también lo haré así, Angelita, gracias por tu ejemplo”.

Su despedida, cargada de sensibilidad y de un profundo amor por los animales, ha inspirado a muchas personas a transformar el dolor en empatía y a replantear la manera de honrar la vida.

