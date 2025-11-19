Presunto caso de maltrato animal: le habría quitado la vida a un perro por subirse a la cama

Un equipo técnico de la Dijín se desplazó hasta el lugar de los hechos para practicar la necropsia al animal y así documentar plenamente la agresión. Foto: Pixabay

En el sector El Vergel de Rionegro, oriente antioqueño, las autoridades atendieron un grave caso de maltrato animal que terminó con la captura de un hombre señalado de asesinar a un perro.

Según la denuncia, el ataque ocurrió luego de que la mascota se subiera a una cama, lo que habría desencadenado la violenta reacción del agresor, quien posteriormente abandonó la vivienda llevándose consigo a su hija menor de edad.

La secretaria de Seguridad de Rionegro, Carolina Tejada, informó que fue la compañera sentimental del presunto responsable quien alertó a la línea 123, permitiendo la rápida llegada de los uniformados. La mujer fue orientada para instaurar la denuncia formal y se activó de inmediato la ruta de protección para ella y la menor.

Un equipo técnico de la Dijín se desplazó hasta el lugar de los hechos para practicar la necropsia al animal y así documentar plenamente la agresión.

Después de varias horas de búsqueda, la Policía ubicó al sospechoso y lo trasladó al Centro de Traslado por Protección del municipio, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

La Alcaldía de Rionegro rechazó de manera enfática el episodio y pidió garantizar la seguridad de la menor y de la denunciante. Este caso se suma a otros recientes reportes de violencia contra animales en Antioquia, una problemática que continúa generando preocupación en la región.

