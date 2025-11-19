Nuevo botón permite que los perros controlen electrodomésticos y participen más en el hogar

Los investigadores aseguran que el verdadero límite del invento está en la capacidad de aprendizaje del perro. Foto: The Open University

Un equipo del Laboratorio de Interacción Animal-Ordenador de la Open University ha desarrollado un curioso dispositivo que promete ampliar el papel de los perros dentro del hogar. Se trata del “Botón Dogosophy”, un pulsador inalámbrico creado específicamente para que los canes puedan activar distintos aparatos domésticos con un toque de la pata o de la nariz.

Según informó la BBC, el sistema funciona mediante un receptor conectado al aparato elegido, capaz de captar la señal del botón a una distancia de hasta 40 metros. Una vez detectada la pulsación, el dispositivo comienza a alimentar la tetera, la aspiradora, un ventilador o prácticamente cualquier electrodoméstico enchufado. No requiere equipos inteligentes; basta con conectar el aparato al receptor.

La iniciativa, pensada principalmente para perros de asistencia, también busca mejorar la autonomía de las propias mascotas. La profesora Clara Mancini, una de las responsables del proyecto, explica que los perros viven en entornos diseñados para humanos, lo que limita su capacidad de interactuar con ellos: el nuevo botón pretende ofrecerles una forma sencilla de influir en su entorno cotidiano.

El diseño del Dogosophy se adapta a las necesidades caninas: es grande, resistente y presenta un llamativo tono azul que los perros pueden distinguir con facilidad. Su sensibilidad permite activarlo con un leve roce, aunque está preparado para soportar usos más enérgicos. Eso sí, su precio no es menor, pues está cerca de los 110 euros por unidad.

Los investigadores aseguran que el verdadero límite del invento está en la capacidad de aprendizaje del perro. Enseñarle a activar un electrodoméstico requiere refuerzos positivos, pero sostienen que el proceso es más sencillo de lo que parece y puede resultar estimulante tanto para el animal como para su dueño.

Los avances en comunicación inter especie respaldan la idea. En estudios previos, científicos de la Universidad de California en San Diego demostraron que algunos perros podían asociar botones con palabras como “jugar” o “afuera”, respondiendo correctamente incluso cuando no eran sus dueños quienes emitían la orden. Esto sugeriría que los canes no solo reaccionan a señales, sino que comprenden el significado de ciertos términos.

Con el Dogosophy, sus creadores aspiran a que tareas como encender una lámpara o poner la tetera puedan convertirse, con el entrenamiento adecuado, en acciones que los perros realicen de forma voluntaria, ampliando así su participación en la vida doméstica.

