Gata rescatada cuida de un gatito amputado tras brutal ataque: esta es la historia

Una emotiva historia de amor y compañerismo entre animales ha conmovido a miles de personas en redes sociales. Noelle Lundrigan, residente de Lodi, California, rescató en 2021 a una gata llamada Rebecca, quien se convirtió en su inseparable compañera. Sin embargo, en septiembre de 2024, la llegada inesperada de un gatito callejero cambiaría la vida de ambas.

Lundrigan encontró al pequeño, luego llamado Sunny, escondido en su garaje tras haber sido atacado por otro animal. El gatito presentaba una grave herida en una pata, con el hueso expuesto y signos de necrosis. Aunque su dueña no pudo llevarlo de inmediato al veterinario, Sunny sobrevivió la noche y fue atendido al día siguiente, donde tuvo que ser sometido a la amputación de la extremidad para evitar una infección.

En un principio, Lundrigan dudaba si podría quedarse con el gatito, pero la reacción de Rebecca disipó cualquier duda. A diferencia de lo que suele ocurrir con los felinos, que suelen ser territoriales, la gata aceptó a Sunny de inmediato y se mostró protectora y cariñosa.

Según contó Lundrigan, Rebecca parecía entender que el nuevo miembro de la familia estaba herido. Lo cuidó desde el primer día, lo acompañó en sus noches de dolor y lo dejó descansar sobre ella como si fuera una madre con su cría. Con el paso de las semanas, incluso le enseñó a usar la caja de arena, a subir escaleras y a adaptarse a la vida con tres patas.

Lundrigan compartió la historia en su cuenta de TikTok, @rebeccaandsunnybunny, donde el video que muestra la relación entre ambos animales superó las 700,000 reproducciones.

Para la dueña, el vínculo entre Rebecca y Sunny es una muestra de empatía y resiliencia. “Rebecca nunca tuvo la oportunidad de tener su propia camada, así que canalizó sus instintos maternales en un bebé que lo necesitaba”, explicó.

Hoy, Rebecca y Sunny viven completamente integrados, sin peleas ni señales de rivalidad. Juegan, observan pájaros desde la ventana y duermen juntos, demostrando que el amor y la solidaridad también existen entre los animales.

La historia de esta familia es un recordatorio de la importancia de adoptar en lugar de comprar. Como demuestran Rebecca y Sunny, a veces un acto de compasión puede transformar vidas para siempre.

