Gatita bebé fue encontrada con una grave lesión en una pata: necesita ayuda

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La organización recibió el reporte sobre la gatita y busca ayuda para poder brindarle atención veterinaria, pues necesita exámenes y hospitalización de manera urgente.

Una gatita bebé fue encontrada en las calles de Santa Marta con una de sus patas gravemente lastimada. De acuerdo con la Fundación Por Amor a Rocky, que lleva el proceso de la pequeña, la gatita se arrastra para poder movilizarse y grita de dolor cuando alguien intenta tocarla.

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Por ahora, no se conoce con certeza qué causó la lesión en una de sus patas. Según la información compartida por la fundación, podría tratarse de una malformación con la que nació o de una fractura que habría sufrido en la calle.

A esto se suma otra situación que preocupa a quienes buscan ayudarla. La gatita, al parecer, no tendría control de sus esfínteres, lo que podría favorecer la aparición de infecciones y complicar aún más su estado de salud.

La pequeña, además, se encuentra sola y necesita atención médica para determinar la gravedad de sus lesiones y establecer el tratamiento que requiere.

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Buscan ayuda para su recuperación

La Fundación Por Amor a Rocky hizo un llamado a la comunidad para reunir recursos que permitan cubrir los gastos de los exámenes y la hospitalización de la gatita.

La organización busca el apoyo de 50 personas que puedan aportar COP 8.000 o la cantidad que esté al alcance para ayudar con su atención veterinaria. Quienes no puedan realizar una donación también pueden contribuir compartiendo la publicación para que llegue a más personas. Los canales habilitados para ayudar se encuentran en los perfiles de la Fundación Por Amor a Rocky en redes sociales.

Por ahora, el objetivo es que esta gatita pueda recibir la atención que necesita y recuperarse de las condiciones en las que fue encontrada.

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