 

Publicidad

Magenta busca hogar tras perder a la familia que la cuidó durante 11 años

Desde Argentina, una fundación busca una nueva familia para Magenta, una perrita de 12 años que regresó a su cuidado después de pasar 11 años junto a la mujer que la había adoptado. Ahora esperan encontrar un hogar donde pueda vivir acompañada y recibir el cariño que necesita para esta etapa de su vida.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
Magenta busca hogar tras perder a la familia que la cuidó durante 11 años
Para Proyecto 4 Patas, adoptar a Magenta implica comprender las necesidades propias de una perrita mayor y acompañarla durante esta etapa de su vida.

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Magenta tenía apenas un año cuando fue dada en adopción. Durante los siguientes 11 años vivió junto a una mujer que se convirtió en su familia y estuvo a su lado hasta que falleció.

Tras su muerte, nadie pudo hacerse cargo de la perrita, por lo que Magenta regresó a la Fundación Proyecto 4 Patas, en Argentina. Ahora, a sus 12 años, espera una nueva oportunidad de encontrar un hogar.

Le puede interesar: “Es triste ver sus coquitas vacías”: refugio en Ciudad Bolívar pide alimento para sus perros

Magenta espera una nueva familia

La fundación describe a Magenta como una perra cariñosa, compañera y activa. Aunque por su edad también disfruta de los momentos de tranquilidad, todavía le gusta jugar, correr y divertirse con sus pelotitas. “Va a ser una excelente compañera”, aseguró una persona de la fundación en el video publicado en redes sociales, donde también hicieron un llamado para que alguien le dé una nueva oportunidad.

Para Proyecto 4 Patas, adoptar a Magenta implica comprender las necesidades propias de una perrita mayor y acompañarla durante esta etapa de su vida.

La organización busca una persona que pueda recibirla tal como es, con sus años y los cuidados que pueda necesitar. Después de haber tenido un hogar por 11 años, la intención es que pueda volver a vivir en una casa, acompañada y querida.

Le recordamos leer: Gatita fue abandonada con una pata gravemente herida e infectada en Barranquilla

¿Cómo adoptar a Magenta?

Las personas interesadas en darle una nueva oportunidad pueden comunicarse con la Fundación Proyecto 4 Patas a través del correo adopciones@proyecto4patas.org.

La organización aclaró que las adopciones se realizan en CABA y GBA, en Argentina.

Por ahora, Magenta continúa esperando a esa familia que quiera acompañarla durante los próximos años y darle nuevamente un lugar al que pueda llamar hogar.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

Adopción

Animales

El Espectador

familia

Hogar

La Red Zoocial

Magenta

Mascotas

Noticias hoy

Perros
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido