La fundación describe a Magenta como una perra…

Tras su muerte, nadie pudo hacerse cargo de la perrita, por lo que Magenta regresó a la Fundación Proyecto 4 Patas, en Argentina. Ahora, a sus 12 años, espera una nueva oportunidad de encontrar un hogar.

Magenta tenía apenas un año cuando fue dada en adopción. Durante los siguientes 11 años vivió junto a una mujer que se convirtió en su familia y estuvo a su lado hasta que falleció.

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Magenta busca hogar tras perder a la familia que la cuidó durante 11 años

La fundación describe a Magenta como una perra cariñosa, compañera y activa. Aunque por su edad también disfruta de los momentos de tranquilidad, todavía le gusta jugar, correr y divertirse con sus pelotitas. “Va a ser una excelente compañera”, aseguró una persona de la fundación en el video publicado en redes sociales, donde también hicieron un llamado para que alguien le dé una nueva oportunidad.

Para Proyecto 4 Patas, adoptar a Magenta implica comprender las necesidades propias de una perrita mayor y acompañarla durante esta etapa de su vida.

La organización busca una persona que pueda recibirla tal como es, con sus años y los cuidados que pueda necesitar. Después de haber tenido un hogar por 11 años, la intención es que pueda volver a vivir en una casa, acompañada y querida.

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¿Cómo adoptar a Magenta?

Las personas interesadas en darle una nueva oportunidad pueden comunicarse con la Fundación Proyecto 4 Patas a través del correo adopciones@proyecto4patas.org.

La organización aclaró que las adopciones se realizan en CABA y GBA, en Argentina.

Por ahora, Magenta continúa esperando a esa familia que quiera acompañarla durante los próximos años y darle nuevamente un lugar al que pueda llamar hogar.

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