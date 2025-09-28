Gatita termina en un refugio después de que su familia se muda y la abandona

El caso de MJ es más común de lo que parece: muchos tutores deciden abandonar a sus animales tras una mudanza inesperada. Foto: Humane Society of Broward County

“¿A dónde se fueron?” Esta fue la pregunta que se hizo un refugio en Estados Unidos al descubrir que una gatita había sido abandonada en una enorme casa, después de que su familia se mudara y decidiera no llevarla con ellos.

La Sociedad Protectora de Animales del Condado de Broward, en Florida, compartió un video de la gatita, llamada MJ, donde luce visiblemente triste, desorientada y asustada después del trágico hecho.

“Necesita una familia que la haga parte de ellos para siempre, incluso si deciden mudarse”, escribió la protectora en redes sociales.

MJ es descrita como una gata dulce pero tímida. Le tiene miedo a las personas desconocidas, y cómo no, si de un momento a otro se encontró en un lugar nuevo, rodeada de gente que nunca había visto en su vida.

Su lugar seguro es debajo de una manta o en una casita especial para gatos que hay en el refugio. MJ, aseguran, ha ido perdiendo poco a poco el miedo: ya juega con otros animales, recibe caricias y hasta “roba moñas para el pelo”.

Desde el refugio no pierden la esperanza de que MJ consiga un hogar donde sea amada, cuidada y nunca más abandonada. Esta gatita se lleva bien con niños pequeños y otros animales. Se entrega con las vacunas al día y esterilizada.

Animales abandonadas tras mudanzas

El caso de MJ es más común de lo que parece. Cada año, millones de animales ingresan a los refugios en Estados Unidos debido a que sus dueños los entregan por diversas razones, entre estas, las mudanzas inesperadas.

Las familias optan por dejar atrás a los animales, sin importar que en un pasado se hayan comprometido a cuidarlos y protegerlos. Por esta razón, las fundaciones hacen un llamado de atención a la tenencia responsable, ya que adoptar no es un juego: se trata de la vida de un ser sintiente que merece vivir en un hogar amoroso y libre de maltrato.

Si quiere adoptar a MJ o ayudar en su proceso de recuperación, puede comunicarse con las redes sociales de la Sociedad Protectora de Animales del Condado de Broward.

