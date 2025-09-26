Lewis Hamilton, con lágrimas, pide por Roscoe su perro: “No sabemos si despertará”

El piloto de Mercedes es reconocido no solo por sus logros en las pistas, sino también por su cercanía con los animales. Foto: Lewis Hamilton

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El piloto británico de Fórmula 1, Lewis Hamilton, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para informar sobre el delicado estado de salud de su perro Roscoe, quien lo ha acompañado durante gran parte de su carrera y es muy querido por sus seguidores.

Según explicó, el bulldog inglés volvió a contraer neumonía y presentó serias dificultades para respirar. Debido a ello, fue ingresado de urgencia en un hospital veterinario, donde tuvo que ser sedado para poder realizarle los exámenes necesarios. Sin embargo, durante el procedimiento su corazón se detuvo, aunque los médicos lograron reanimarlo.

Actualmente, Roscoe permanece en coma y el equipo médico intentará despertarlo en las próximas horas. Hamilton, siete veces campeón del mundo, aseguró que se encuentra a su lado y agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo y las oraciones en este difícil momento.

El piloto es reconocido no solo por sus logros en las pistas, sino también por su cercanía con los animales y su estilo de vida comprometido con el bienestar animal, razón por la cual la salud de Roscoe ha generado preocupación y solidaridad entre sus fanáticos.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱