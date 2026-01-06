Gatito fue rescatado en Santa Marta con gusanos en la cabeza: “cada día es una batalla”

Mantra permanece bajo atención veterinaria en Santa Marta, su estado sigue siendo delicado y requiere apoyo urgente para continuar con el tratamiento que podría salvarle la vida. Foto: @poramorarocky1

El abandono de un gato gravemente herido en una calle de Santa Marta volvió a encender las alertas sobre la crítica situación que enfrentan los rescatistas independientes en el Caribe colombiano. El felino, hoy llamado Mantra, fue encontrado en estado crítico, con una lesión profunda en la cabeza, una infección severa y presencia de gusanos en la herida, sin que nadie que pasara a su lado interviniera a tiempo.

El caso fue asumido por la Fundación Por Amor a Rocky, con sede en Bogotá y trabajo permanente en Santa Marta, que gestionó su rescate y lo trasladó de inmediato a un centro veterinario para recibir atención especializada. Desde entonces, la lucha por mantenerlo con vida ha sido constante. Mantra requirió consulta especializada, exámenes, limpieza profunda de la herida, manejo médico intensivo y hospitalización. Solo su atención inicial representó cerca de $600.000, una cifra difícil de cubrir para una organización que ya estaba desbordada por otros casos urgentes.

En paralelo al rescate de Mantra, la fundación ha respondido por situaciones críticas como la de Renata, una perrita atropellada en Malambo, y Shanti, otro perro en estado delicado en Santa Marta. A esto se suman más de 20 animales hospitalizados en la ciudad, todos rescatados recientemente en condiciones extremas. La deuda acumulada por estos casos supera los $1.500.000, sin contar los gastos diarios de alimentación, medicamentos y cuidados.

La actualización más reciente, emitida hace menos de 24 horas, agravó el panorama: aunque Mantra logró una leve estabilización, su hematocrito (porcentaje de glóbulos rojos en el volumen total de sangre) empeoró, lo que hace urgente una transfusión de sangre para salvarle la vida. El procedimiento debe realizarse cuanto antes y la sangre debe ser enviada desde Bogotá hasta Santa Marta, un proceso que requiere $500.000 pesos de manera inmediata para poder concretarse.

“Cada día es una batalla por su vida”, señalaron desde la fundación, que insiste en que el tiempo es un factor determinante. Sin la transfusión, el pronóstico de Mantra es reservado. Por eso, el llamado es urgente: buscan al menos 25 personas que puedan donar $20.000 pesos para reunir el monto necesario y enviar la sangre cuanto antes.

El caso de Mantra no solo evidencia la gravedad del maltrato y la indiferencia, sino también el límite al que han llegado quienes, desde el rescate animal, intentan suplir la ausencia de respuestas institucionales. Mientras tanto, el pequeño gato sigue hospitalizado, aferrado a la vida, dependiendo de una red de solidaridad que pueda llegar a tiempo. Cada aporte, por mínimo que sea, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Las personas interesadas en donar, conocer la evolución de Mantra o seguir de cerca el caso pueden consultar las redes sociales de Por Amor a Rocky @poramorarocky1, donde se encuentran habilitados los canales de donación y se publican actualizaciones constantes sobre su estado de salud.

