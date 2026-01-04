Logo El Espectador
La Red Zoocial
Perros

Perrito anciano fue adoptado luego de pasar más de cinco años en un refugio

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) confirmó la adopción de Aurelio Aureliano, un perro que permaneció durante años bajo su cuidado.

04 de enero de 2026 - 02:00 p. m.
Aureliano pasó varios años en la Unidad de Cuidado Animal de Bogotá antes de ser adoptado por una familia.
Foto: @animalesbog
Durante mucho tiempo, Aurelio Aureliano fue uno de esos perros que parecía invisible entre tantos llamados a la adopción. Su historia comenzó hace más de cinco años, cuando ingresó a la Unidad de Cuidado Animal del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) tras una urgencia veterinaria que marcó el inicio de una larga espera. Mientras el tiempo pasaba, su nombre aparecía una y otra vez en publicaciones que le buscaban una familia dispuesta a darle una oportunidad definitiva.

En abril de 2024, Aureliano fue presentado como un perro activo, juguetón, afectuoso y capaz de adaptarse tanto a una casa como a un apartamento, siempre que hubiera tiempo para juegos, paseos y cariño. Aun así, el hogar que tanto necesitaba no llegaba.

Para diciembre de 2025, su historia seguía sumando capítulos. Con ocho años más de cinco años de espera y completamente recuperado física y emocionalmente, el IDPYBA volvió a compartir su caso. Aureliano seguía siendo el mismo perro amoroso, tranquilo y sociable, amante de los paseos y los juguetes, pero ahora con una espera aún más larga sobre sus hombros.

La oportunidad llegó en medio de la iniciativa Hogar de Paso Navideño, realizada por el IDPYBA durante diciembre de 2025. Durante esos días, Aureliano convivió con una familia que terminó conquistada por su ternura, obediencia y alegría. Aunque se trataba de una experiencia temporal, pronto se transformó en una decisión definitiva. “En estos diez días hizo solo méritos para ganarse su puesto en esta familia. Nos enamoró”, expresó su nueva familia en un video difundido por la entidad distrital.

Días después, la adopción fue formalizada y Aureliano fue rebautizado como Obi Wan. Hoy, ya no es un perro en adopción, sino un integrante más de una familia que decidió apostar por la adopción responsable.

Su historia se conoce en un contexto en el que más de 76.000 perros y gatos permanecen abandonados y cerca de 12.000 han sido dejados por sus propios dueños. Desde el Concejo de Bogotá y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal reiteraron el llamado a no comprar, sino adoptar, recordando que detrás de cada animal hay historias como la de Aureliano: largas, silenciosas y llenas de esperanza, hasta que finalmente llegan a un hogar para siempre.

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

