La Red Zoocial
Gatos

Gatito rescatado de un basurero en Barranquilla busca un hogar para siempre

Cristóbal fue arrojado a la basura, como si su vida no valiera nada. Condenado al olvido y al maltrato, este gatito fue rescatado a tiempo por una fundación y hoy espera encontrar una familia responsable.

31 de agosto de 2025 - 09:30 p. m.
Cristóbal tiene dos meses y se entrega con las vacunas al día.
Foto: Humanimal Rescatando Vidas
En Barranquilla, los animales están condenados al maltrato, al abandono y a la indiferencia. El caso más reciente que se conoció fue el de tres gatitos, recién nacidos, que fueron arrojados a un basurero de la ciudad.

Fue la misma comunidad quien denunció el hecho a través de redes sociales. Al parecer, personas desconocidas llegaron al basurero y tiraron a los gatos, como si sus vidas no valieran nada. Lo peor de todo, es que lo hicieron cuando la ciudad estaba siendo azotada por las intensas y catastróficas lluvias de agosto.

La Fundación Humanimal Rescatando Vidas se enteró del caso y, con urgencia, fue en busca de los animales. Afortunadamente, llegaron a tiempo y los llevaron a un lugar seguro y cómodo.

“Estaban en medio de la basura, solos, con hambre y aguantando unas lluvias torrenciales. No sé cómo sobrevivieron”, dice Isabel Cristina, directora del refugio animal.

Los gatitos fueron bañados, alimentados y cuidados con mucho amor. Esto hizo que en menos de nada se recuperaran y mostraran su verdadera personalidad: juguetones, cariñosos y llenos de energía.

Rápidamente, dos de los tres gatitos consiguieron un hogar responsable para vivir el resto de sus días, sin embargo, Cristóbal no ha contado con la misma suerte.

Este gatito, blanco con negro, sigue en la búsqueda de su familia perfecta. “Es tranquilo, noble, cariñoso, pero también es muy tímido con los extraños”, asegura su rescatista.

No obstante, con mucha paciencia y dedicación, este gatito sería perfecto para cualquier familia que esté dispuesta a salvar una vida indefensa. Cristóbal se lleva muy bien con otros animales, niños pequeños y hasta ya sabe usar el arenero.

Si quiere adoptarlo o servir como hogar de paso mientras encuentra su hogar para siempre, puede comunicarse a las redes sociales de Humanimal Rescatando Vidas.

*Este artículo es informativo y se basa en datos proporcionados por las fuentes. El medio de comunicación no participa en procesos de adopción ni se responsabiliza por acuerdos entre particulares.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

