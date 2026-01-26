Gato con síndrome del nadador logró caminar y emocionó a miles en redes sociales

Su fuerza, seguridad y capacidad de movimiento aumentaron progresivamente, hasta alcanzar un momento decisivo en el que logró ponerse de pie por sí mismo. Foto: @fe.bear7

Un gatito British Shorthair color canela llamado Teddy ha conmovido a miles de personas en redes sociales luego de que se difundiera un video que muestra sus primeros intentos por caminar pese a haber nacido con síndrome del nadador, una rara condición del desarrollo que afecta la movilidad en gatitos.

El animal presentaba una severa dificultad para mantenerse en pie debido a que sus patas traseras se abrían hacia los costados, adoptando una postura similar a la de una rana. A pesar de ello, su dueña, identificada como Fe, quien prefirió mantener en reserva su identidad completa, destacó desde el inicio la notable determinación y el carácter dócil del felino.

Ante el diagnóstico, la familia implementó un tratamiento basado en vendajes diarios, fisioterapia suave y estímulos positivos, respetando siempre el ritmo de avance del gatito. La alimentación se convirtió en una herramienta clave dentro del proceso, ya que funcionó como un fuerte incentivo para fortalecer sus músculos y aumentar su confianza.

El progreso de Teddy quedó registrado en un video compartido en la plataforma TikTok, donde se lo observa desplazándose con esfuerzo pero con firmeza por el suelo de la cocina. La publicación, difundida desde la cuenta @fe.bear7, superó rápidamente las 700.000 visualizaciones y acumuló decenas de miles de reacciones positivas, generando una respuesta emotiva entre los usuarios.

Especialistas señalan que el síndrome del nadador, aunque poco frecuente, puede presentar una evolución favorable cuando se detecta e interviene de manera temprana. El tratamiento adecuado suele permitir que muchos gatitos desarrollen una movilidad casi normal con el tiempo.

Con el paso de los días, los cambios en Teddy se hicieron evidentes. Su fuerza, seguridad y capacidad de movimiento aumentaron progresivamente, hasta alcanzar un momento decisivo en el que logró ponerse de pie por sí mismo.

Según su dueña, el video fue compartido únicamente como una expresión de alegría por la evolución del gatito, sin expectativas de repercusión pública. No obstante, la respuesta masiva en redes fue recibida como una grata sorpresa, consolidando a Teddy como un símbolo de perseverancia y cuidado responsable.

