Abandonan a un perro con un grave corte en el cuello en un cementerio de Nueva York

Un perro mestizo de aproximadamente un año fue abandonado con una grave herida en el cuello cerca del cementerio Oakland, en la ciudad de Yonkers, Nueva York, según informó la organización SPCA Westchester.

El animal fue hallado el 21 de noviembre en Saw Mill River Road con una laceración profunda e infectada que afectaba el cuello y la garganta, al punto de dejar visible el tejido interno. Debido a la gravedad de la lesión, fue trasladado de inmediato a un hospital veterinario, donde debió someterse a una cirugía de emergencia de dos horas de duración.

Autoridades de la SPCA señalaron que, de no haber recibido atención médica oportuna, el perro probablemente no habría sobrevivido. Además, presentaba signos evidentes de negligencia, ya que se encontraba severamente debajo de su peso ideal. Tras ser rescatado, el animal, ahora llamado Frankie, evolucionó y solo conserva una leve cicatriz como secuela de la herida.

Cámaras de seguridad de la zona registraron a una persona paseando al perro con correa antes de abandonarlo en el lugar. La Unidad de Aplicación de la Ley Humanitaria de SPCA Westchester, en coordinación con la División de Detectives del Departamento de Policía de Yonkers, mantiene una investigación abierta y solicita la colaboración del público para identificar al responsable.

La Asociación Humanitaria del Estado de Nueva York ofrece una recompensa de mil dólares por información que conduzca a su localización.

Según representantes de la organización, el área donde fue abandonado es principalmente industrial, con escasa presencia de residentes, lo que ha dificultado la obtención de pistas. No obstante, destacaron que el animal mostró un comportamiento sociable y enérgico desde su rescate.

Una vez completada su recuperación, Frankie será evaluado conductualmente y recibirá todas las vacunas correspondientes, además de ser esterilizado, con el objetivo de quedar en condiciones óptimas para su futura adopción.

