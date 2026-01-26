Trabajar acariciando mascotas: así es el nuevo empleo con formación incluida en Italia

El trabajo consiste en pasar ocho horas al día interactuando con los animales, acompañándolos, acariciándolos y ayudando a reducir sus niveles de estrés Foto: @aulamagnaformazione

En Traviano, un pequeño municipio de la provincia de Lecce, al sur de Italia, una clínica veterinaria ha dado un paso innovador al crear una nueva figura profesional dedicada exclusivamente al bienestar emocional de los animales.

Se trata del Operador de Bienestar Animal (OBA), una iniciativa impulsada por la Clínica Veterinaria del Salento, que busca no solo atender la salud física de las mascotas, sino también su equilibrio emocional y comportamental. La información fue dada a conocer a través de las redes sociales oficiales de la clínica (@clinicaveterinariadelsalento).

El trabajo consiste en pasar ocho horas al día interactuando con los animales, acompañándolos, acariciándolos y ayudando a reducir sus niveles de estrés, especialmente en entornos clínicos o de cuidado prolongado. Sin embargo, no se trata únicamente de “jugar con mascotas”. Antes de ejercer, los aspirantes deben completar un programa de formación integral, diseñado para garantizar un trabajo profesional, ético y responsable.

De acuerdo con la clínica, el curso de Operador de Bienestar Animal (OBA) está estructurado en 10 módulos que combinan clases teóricas y prácticas y se extiende hasta junio de 2026. Entre los contenidos de aprendizaje se incluyen etología (comportamiento animal), comunicación no verbal animal, gestión del estrés, higiene, nutrición básica, técnicas de contención y estimulación cognitiva y relacional. Además, los participantes deben realizar 150 horas de prácticas dentro de la propia clínica veterinaria, donde aplican los conocimientos adquiridos en un entorno real.

Según explicó la Clínica Veterinaria del Salento en sus canales oficiales, esta figura profesional puede desempeñar un papel clave no solo en clínicas veterinarias, sino también en refugios de animales, asociaciones de protección animal y servicios de cuidado a domicilio. La propuesta está dirigida tanto a cuidadores de mascotas, educadores caninos y voluntarios, como a personas que desean trabajar en el ámbito veterinario desde un enfoque no clínico.

Debido al alto interés generado, la clínica anunció que la fecha de inicio del curso fue aplazada, precisamente para permitir que más personas pudieran evaluar su participación. La iniciativa cuenta también con el respaldo de Aulamagna Formazione, entidad encargada de la organización académica del programa, que presenta el curso como una oportunidad para convertir el amor por los animales en una profesión con formación certificada y aplicación práctica.

Aunque por ahora esta experiencia se desarrolla únicamente en un lugar de Italia, la propuesta ha despertado interés en todo el mundo por la importancia que le da al bienestar emocional de los animales y la necesidad de profesionales capacitados para atenderlo.

